René Mitongo s'apprête à quitter le Standard de Liège pour rejoindre un club étranger

Selon le spécialiste des transferts Fabrizio Romano, le Standard de Liège va perdre sa jeune pépite de 18 ans, René Mitongo. Le buteur liégeois se dirige vers un transfert à Trabzonspor, en Turquie. Il aurait accepté la proposition de la formation turque.

Un accord concernant les conditions du contrat aurait été trouvé avec l'agence du joueur. Le Liégeois serait actuellement en route pour la Turquie, où il est parti passer sa visite médicale.

L'avant-centre belge de 18 ans s'apprête ainsi à quitter la Belgique pour la première fois de sa carrière. Formé au KSK Heist, à Malines, au Lierse, à Beveren, à La Gantoise et enfin au Standard de Liège, où il a fait ses débuts professionnels, René Mitongo va franchir un cap important. Il compte neuf apparitions avec l'équipe première du Standard de Liège.

Le départ de Réné Mitongo n'est pas une surprise

Un départ du jeune talent est loin d'être une surprise. Le joueur n'a pas joué face à la Juventus samedi ni contre Seraing le lendemain. C'était alors assez clair qu'un départ se dessinait.

L'international belge U19 est actuellement estimé à 1 million d'euros selon Transfermarkt. Son contrat avec les Rouches court encore jusqu'au 30 juin 2028. Il avait prolongé à l'été 2025, mais n'ira visiblement pas au bout de son bail avec le Standard de Liège.