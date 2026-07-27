Interview Un coup tactique pour changer le visage du Standard ?

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Un coup tactique pour changer le visage du Standard ?
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Le Standard de Vincent Euvrard a opté pour une approche légèrement différente lors de son match de gala face à la Juventus, samedi soir. Un système hybride que l'on devrait revoir dans le courant de la saison.

Vincent Euvrard a surpris dans sa composition contre la Juventus en n'alignant qu'un seul défenseur central de formation, Ibe Hautekiet, en confirmant Ibrahim Karamoko à ses côtés, mais en associant ces deux hommes à Gustav Mortensen, qui arpente habituellement tout le flanc gauche.

Une adaptation tactique du Standard, qui défendait avec une ligne de quatre (Mortensen - Hautekiet - Karamoko - Fossey) et qui attaquait dans son traditionnel 3-5-2, avec souvent Gustav Mortensen et parfois un milieu de terrain (Marco Ilaimaharitra ou Alexis Trouillet) qui se plaçait sur la ligne défensive lorsque le Danois offrait du soutien à Salieu Drammeh.

Vincent Euvrard met en place un système hybride au Standard

"Oui, c'était un système hybride, et je pense qu'il a bien fonctionné", nous confirmait Ibe Hautekiet après la rencontre, avant le complément d'informations de son coéquipier Casper Nielsen. "Le but était de jouer un cran plus haut. On essaye d'avoir des options différentes pendant la saison, car on a vu la saison dernière qu'il fallait être capable de changer des choses, même si les blessures ne nous avaient pas aidés."

"C'est à ça que servent ce genre de matchs. Le but est de travailler des choses pour que ça ne soit pas totalement nouveau si on décide d'opter pour ce système pendant la saison. On doit encore trouver le meilleur moyen de trouver l'homme libre au milieu de terrain, comme la Juventus sait très bien le faire, mais cette rencontre est positive pour nous."

Une envie de gagner en flexibilité tactique

Vincent Euvrard confirmait également ce désir de gagner en flexibilité tactique. "Ce n'est pas non plus la première fois que l'on joue avec quatre défenseurs. On avait décidé de passer à cinq derrière la saison dernière et je pense que c'était la bonne décision, mais ce système montre aussi ses limites", soulignait le T1 des Rouches.

Lire aussi… Zéro but en deux matchs : le Standard est-il encore parti pour marquer peu ? "C'est différent de l'an dernier"

"Aujourd'hui, on a donc évolué avec un élément offensif supplémentaire (Drammeh), à qui on n'a pas demandé de suivre le latéral adverse jusqu'à notre propre ligne de but. L'idée était de défendre plus haut avec lui et les autres joueurs offensifs, et c'était plus naturel de le faire en 4-5-1."

Des automatismes encore à trouver dans le cœur du jeu

Une évolution, donc, dans l'idée de jeu de Vincent Euvrard, qui constate les progrès, mais aussi la quantité de travail encore à accomplir. "Le changement de système s'est bien déroulé alors qu'il n'avait été testé que peu de fois. Mais on sent encore, par exemple, que quand on veut passer d'un bloc médian à une pression haute, la Juventus a su trouver le seul joueur disponible pour faire la différence, et on doit l'apprendre aussi."

"Pour le reste, on doit encore évidemment travailler le réalisme en attaque ainsi que les choix dans le dernier tiers adverse contre un bloc bas, où il faut de temps en temps se montrer plus patients. On peut aussi essayer de trouver les triangles plus facilement au milieu de terrain, pour éviter de devoir balancer beaucoup de longs ballons vers Nkada, qui a logiquement perdu beaucoup de duels contre un tel adversaire. C'est la progression normale d'une équipe", a conclu Vincent Euvrard.

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