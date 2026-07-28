À peine un an après son arrivée : un club français veut s'offrir un talent de Genk

Genk pourrait perdre Aaron Bibout après une seule saison. Strasbourg avance dans les négociations pour recruter le Camerounais.

Aaron Bibout est plus que jamais dans le viseur du RC Strasbourg. Selon le journal L'Équipe, les discussions entre le club français et le KRC Genk ont nettement progressé ces dernières heures en vue d'un transfert de l'attaquant camerounais. Aucun accord n'a encore été trouvé, mais les négociations avanceraient dans la bonne direction.

Pour l'instant, le montant n'a pas été dévoilé. Strasbourg suit Bibout depuis plusieurs semaines et souhaite boucler son arrivée avant la fin du mercato.

De Yaoundé à l'élite belge

Bibout est né le 9 septembre 2004 à Yaoundé, au Cameroun. Grand avant-centre (1,93 m), il a débuté sa carrière dans son pays avant de prendre la direction des États-Unis. Passé par Ventura County FC et le LA Galaxy, il a été prêté au FC Tulsa, avant d'exploser pour de bon en Suède, à Västerås SK.

Ses prestations lui ont valu, à l'été 2025, un transfert vers le KRC Genk. Les Limbourgeois ont déboursé, selon Transfermarkt, environ 2,2 millions d'euros pour l'attaquant, sous contrat jusqu'au 30 juin 2029. Sa valeur marchande est estimée à 3,5 millions d'euros.

Des débuts convaincants à Genk

Bibout n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour s'adapter au football belge. La saison dernière, il a disputé dix rencontres en Jupiler Pro League et a inscrit trois buts. Le Camerounais est considéré comme un avant-centre puissant, capable de servir de point d'appui, avec de la vitesse, un bon jeu de tête et une capacité à attaquer la profondeur.





Genk pourrait à nouveau réaliser une belle plus-value

Si Strasbourg parvient à convaincre Bibout de rejoindre l'Alsace, Genk pourrait une nouvelle fois réaliser une belle plus-value sur un joueur recruté il y a à peine un an. Les Limbourgeois sont réputéspour leur politique de transferts efficace, et ce dossier pourrait déboucher sur un joli bénéfice.