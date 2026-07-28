Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/07: Openda - Addai - De Schrevel

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Openda - Addai - De Schrevel

OFFICIEL : Virton recrute un nouveau gardien en provenance de D1A

La Louvière a officialisé le départ de Célestin De Schrevel vers Virton ce lundi. Le portier de 24 ans quitte les Loups en ayant seulement disputé cinq rencontres. (Lire la suite)

C'est fait : voici les détails du départ de Loïs Openda pour l'Olympique Lyonnais

Il ne manque plus que l'officialisation, qui ne tombera forcément pas avant le match de gala de ce soir entre le Standard et la Juventus. Loïs Openda va quitter la Vieille Dame : après la presse italienne, c'est la presse française qui le confirme. (Lire la suite)