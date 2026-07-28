Adriano Bertaccini n’est pas le seul : ces deux jeunes talents doivent également craindre pour leur avenir

Le fait qu’Adriano Bertaccini ne fasse pour l’instant pas partie des plans de Vítor Bruno était déjà connu ces derniers jours. Mais l’attaquant est loin d’être le seul à devoir se battre pour son avenir à Anderlecht cet été.

Tristan Degreef et Mario Stroeykens se retrouvent eux aussi dans une position délicate, alors que Vítor Bruno commence à façonner son effectif.

Le premier match officiel de la saison, face à Hammarby, a donné un signal clair. Alors que Joshua Nga Kana et Jayden Onia-Seke, tous deux âgés de 17 ans, étaient titulaires et que Noah Kalonji a même effectué ses débuts en montant au jeu, Degreef et Stroeykens sont restés sur le banc pendant l'intégralité de la rencontre.

Ce n'était pas un hasard. Depuis son arrivée, Vítor Bruno a clairement fait savoir qu'il ne se basait ni sur le nom, ni sur l'âge, ni sur les mérites passés des joueurs. Seules les performances quotidiennes à l'entraînement déterminent qui joue.

Mario Stroeykens vise un départ

Pour Mario Stroeykens, la situation semble même assez claire. Le milieu de terrain estime que son histoire avec Anderlecht touche à sa fin et a déjà demandé à son entourage de lui trouver un nouveau défi.

Un transfert était déjà envisagé cet été et la situation actuelle ne fait que renforcer cette volonté. Anderlecht ne s'oppose d'ailleurs pas à un départ. En cas d'offre intéressante, le club bruxellois acceptera de collaborer à un transfert.





Tristan Degreef doit se réinventer

La situation est plus complexe pour Tristan Degreef. La saison dernière, l'ailier s'était imposé comme un titulaire sous les ordres de Jérémy Taravel, mais Vítor Bruno ne le considère plus comme un joueur de couloir.

L'entraîneur portugais l'a testé ces dernières semaines au poste de numéro 10, mais, selon nos informations, il n'a pas été convaincu par ses prestations à cette position.

Sur les ailes, Vítor Bruno recherche un autre profil, avec davantage de vitesse et de profondeur. Anderlecht est d'ailleurs toujours à la recherche d'un renfort à ce poste. À cela s'ajoute le fait que les jeunes Jayden Onia-Seke et Joshua Nga Kana devraient bénéficier de davantage de temps de jeu cette saison, ce qui accroît encore la concurrence pour Degreef.

Une concurrence à tous les étages

Même dans l'entrejeu, la concurrence est féroce. Anderlecht a déjà recruté Lukas Ambros et continue de chercher un milieu offensif créatif supplémentaire.

Degreef devra donc faire ses preuves à un poste où la concurrence ne cesse de s'intensifier.

C'est précisément la volonté du directeur sportif Antoine Sibierski. Le Français souhaite disposer d'au moins deux solutions crédibles à chaque poste et suit de près les séances d'entraînement. Avec Vítor Bruno, il forme un duo qui évalue quotidiennement quels joueurs répondent au niveau d'exigence fixé.

La campagne européenne sera déterminante

Les prochaines semaines dépendront en grande partie du parcours européen d'Anderlecht. Si les Mauves se qualifient pour la phase de ligue, le club aura besoin d'un noyau plus large afin de gérer le championnat, la Coupe et les compétitions européennes.

En revanche, si l'aventure européenne s'arrête prématurément, il est probable que l'effectif soit encore réduit. Pour Adriano Bertaccini, Tristan Degreef et Mario Stroeykens, cela ne change toutefois pas grand-chose pour l'instant. Aucun des trois n'a été mis à l'écart par Anderlecht, mais tous savent que leur place est loin d'être garantie. Le message de Vítor Bruno est limpide : la réputation ne compte pas, seules les performances à l'entraînement font la différence.