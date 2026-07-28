Breel Embolo n'aurait pas dû être exclu face à l'Argentine : l'IFAB relance la polémique du Mondial

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Breel Embolo n'aurait pas dû être exclu face à l'Argentine : l'IFAB relance la polémique du Mondial
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Breel Embolo n'aurait pas dû être exclu face à l'Argentine en quart de finale de la Coupe du monde 2026. L'IFAB reconnaît une mauvaise utilisation de la VAR, une révélation de taille qui relance la polémique loin d'être oubliée.

L'IFAB est revenue sur une décision prise pendant la Coupe du monde 2026. L'organisme chargé des Lois du jeu estime que l'assistance vidéo (VAR) n'a pas pas été utilisée conformément au règlement pendant le tournoi. Une mise au point qui pourrait changer la lecture de plusieurs actions marquantes, dont une concernant Breel Embolo (Suisse).

Un deuxième carton jaune à cause de la VAR

Le cas de l'attaquant suisse est celui qui attire le plus l'attention. Lors du quart de finale perdu contre l'Argentine (3-1), Embolo avait quitté ses partenaires après avoir reçu un deuxième carton jaune pour simulation. Pourtant, selon les explications apportées par l'IFAB, cette décision n'aurait pas dû être prise de cette manière. L'intervention du VAR dans cette action ne respectait pas le cadre prévu par les Lois du jeu.

L'instance rappelle que la vidéo peut corriger une erreur lorsqu'un mauvais joueur est sanctionné. En revanche, elle ne permet pas de transformer un avertissement destiné à un joueur en carton pour simulation contre un autre. Autrement dit, le VAR pouvait vérifier l'identité du joueur concerné, mais pas modifier la nature de la sanction. C'est précisément ce qui s'était produit lors de cette rencontre entre la Suisse et l'Argentine.

Leandro Paredes avait été averti par l'arbitre. Après consultation de la vidéo, cette sanction a été retirée et Embolo avait reçu un carton jaune pour simulation. Comme il avait été averti auparavant, le Suisse a été expulsé...

Beaucoup de décisions bizarres


Cette clarification ne changera évidemment pas le résultat de ce quart de finale. En revanche, elle relance la polémique qui avait marqué la compétition. L'expulsion d'Embolo avait suscité de nombreuses réactions et alimenté les soupçons d'un arbitrage favorable à l'Albiceleste.

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