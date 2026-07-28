Le Club de Bruges a identifié le futur patron de sa défense

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat et Bjorn Vandenabeele
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Le Club de Bruges a identifié le futur patron de sa défense
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Le Club de Bruges poursuit ses recherches en défense. Han-beom Lee (24 ans), international sud-coréen du FC Midtjylland, est l'une de ses principales pistes.

Le Club de Bruges souhaite se renforcer cet été avec Han-beom Lee. Le champion de Belgique mène des discussions pour arracher le défenseur central de 24 ans au FC Midtjylland, où il est sous contrat depuis août 2023. Selon Sacha Tavolieri et d'autres sources, le Sud-Coréen est l'un des principaux candidats pour renforcer la défense.

Le joueur serait ouvert à un transfert vers le Jan Breydel. Les négociations sont en cours, mais le Club de Bruges tentera d'accélérer les discussions dans les prochains jours.

De FC Seoul à l'Europe

Han-beom Lee est né le 17 juin 2001 en Corée du Sud. Le défenseur central droitier a été formé au FC Seoul, où il a fait ses débuts professionnels. Grâce à sa forte présence physique, sa bonne qualité de passe et son leadership, il est devenu un élément incontournable de la K League.

En août 2023, Lee a franchi le pas vers l'Europe en s'engageant avec le FC Midtjylland. Là, il s'est développé dans la Superliga danoise et a acquis de l'expérience en compétitions européennes. De plus, il compte 11 sélections avec la Corée du Sud.

Contrat, valeur marchande et performances

Lee est sous contrat avec le FC Midtjylland jusqu'à fin juin 2027. Le club danois n'est pas obligé d'accepter un transfert. Sa valeur marchande est estimée à 3 millions d'euros par Transfermarkt, mais Midtjylland demanderait une somme plus élevée compte tenu de son âge, de son expérience internationale et de la durée restante de son contrat.

Au cours de la saison passée, Lee a régulièrement été une valeur sûre dans la défense de Midtjylland. Il allie une solidité dans les duels à une grande sérénité avec le ballon et peut jouer aussi bien dans une défense à quatre que dans une défense à trois. Cette polyvalence le rend particulièrement intéressant pour le Club Bruges, à la recherche d'un surcroît de qualité et de concurrence dans l'axe.

Le Club opte ces dernières années pour des joueurs jeunes, ayant une expérience internationale et un potentiel de progression. Lee correspond à ce profil.

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