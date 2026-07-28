Le Standard de Liège doublé ? Un ancien de Pro League prend la direction de l'Antwerp

Muzamel Rahmat Aernout Van Lindt
Muzamel Rahmat et Aernout Van Lindt
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Le Standard de Liège doublé ? Un ancien de Pro League prend la direction de l'Antwerp
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Maxime Busi se rapproche de l'Antwerp. Le club anversois pourrait officialiser l'arrivée du défenseur dans les prochaines heures ou jours.

Plusieurs joueurs libres de tout contrat, passés par le football belge ou susceptibles d'y faire leur retour, sont actuellement disponibles. C'est le cas de Krépin Diatta. L'ancien Brugeois, qui s'était illustré lors de la Coupe du monde avec le Sénégal, n'a pas été prolongé par l'AS Monaco. Maxime Busi est dans une situation similaire après la fin de son aventure à Reims. Théo Bongonda, Chancel Mbemba, Mathew Ryan, Paul Nardi ou Henry Onyekuru figurent parmi les joueurs libres. Mais pour Busi, les choses semblent évoluer.

Maxime Busi pas au Standard, mais à l'Antwerp ?

Annoncé dans le viseur du Standard de Liège ces dernières semaines, Maxime Busi se rapproche de l'Antwerp. Le club anversois pousse pour boucler l'arrivée du latéral droit et, selon la Gazet van Antwerpen, un accord serait en bonne voie.

La saison dernière, Busi a disputé 27 rencontres avec Reims en Ligue 2, après la relégation du club. Le défenseur de 25 ans a de l'expérience au plus haut niveau, avec des passages en Ligue 1 et en Serie A sous le maillot de Parme.

En Belgique, il a disputé 43 matchs avec le Sporting Charleroi. Aux Pays-Bas, il est passé par le NAC Breda. Formé au Standard et à Saint-Trond, il n'a pas évolué en équipe première de ces deux clubs.


Selon le site Transfermarkt, sa valeur marchande est estimée à un million et demi d'euros, ce qui en fait aussi un profil intéressant pour l'avenir.

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