Malgré une offre de 35 millions d’euros, ce cadre du Club de Bruges ne partira pas

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Alors qu’Ivan Leko attend encore des renforts et que Bruges s'apprête à se sépare de Raphael Onyedika, un dossier est en revanche parfaitement clair. Nicolò Tresoldi restera au club, malgré une offre de 35 millions d’euros formulée par la Roma et l’intérêt de Chelsea et de Man United.

Le Club de Bruges aborde la dernière ligne droite avant le début de la nouvelle saison, mais son effectif est encore en pleine évolution. Ces dernières semaines, Ivan Leko a laissé entendre qu'il souhaitait rapidement accueillir davantage de qualité, notamment avec le départ de Raphael Onyedika et un groupe qu'il juge encore très jeune. En revanche, le club brugeois ne souhaite ouvrir aucune discussion concernant Nicolò Tresoldi : l'attaquant restera à Bruges.

Selon Het Laatste Nieuws, l'avant-centre allemand ne quittera le Club de Bruges "pour aucune somme au monde" cet été. Cette position découle d'un accord conclu entre le club et le joueur durant l'intersaison. Tresoldi s'est engagé à rester au moins une saison supplémentaire au Jan Breydelstadion. Bruges entend respecter cet engagement et refuse toute approche.

Une offre de la Roma immédiatement refusée

Les prétendants ne manquent pourtant pas. L'AS Roma, Manchester United et Chelsea se sont renseignés sur l'attaquant de 21 ans. La Roma est allée le plus loin en formulant une offre de 35 millions d'euros. Le Club de Bruges l'a rejetée sans la moindre hésitation.

Ce montant est pourtant supérieur de dix millions d'euros à la valeur marchande estimée par Transfermarkt. Mais Bruges n'est pas contraint de vendre. Le contrat de Tresoldi court jusqu'en juin 2029, ce qui permettra encore au club de négocier en position de force l'été prochain. Une nouvelle grande saison pourrait d'ailleurs faire encore grimper sa valeur.

Recruté l'été dernier en provenance d'Hanovre 96 pour 7,5 millions d'euros, Tresoldi s'est rapidement imposé comme un élément important de l'attaque brugeoise. En 58 rencontres sous les couleurs du Club de Bruges, il a inscrit 23 buts et délivré neuf passes décisives.

Une approche différente du dossier Onyedika

La position du Club de Bruges diffère nettement de celle adoptée dans le dossier Raphael Onyedika. Le milieu nigérian est sur le point de quitter le club pour dix millions d'euros, alors que sa valeur marchande est estimée à 23 millions d'euros. Ce départ s'explique par une promesse faite au joueur : après une saison supplémentaire, le Club de Bruges s'était engagé à faciliter son transfert, ce qu'il est en train de faire.

La situation est tout autre pour Tresoldi. L'attaquant a promis de rester, le Club de Bruges souhaite le conserver sur le plan sportif et son contrat de longue durée lui permet de repousser les clubs intéressés. Alors qu'Ivan Leko attend encore des renforts en défense et au milieu de terrain, il n'a donc pas à craindre de perdre également son avant-centre à quelques jours de la Supercoupe.

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