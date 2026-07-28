Nouvelle polémique à la FIFA : un politicien américain veut entendre Infantino sur ses liens avec Trump

La pression sur le président de la FIFA, Gianni Infantino, continue de s'accentuer. Après que l'instance mondiale du football a déjà été vivement critiquée ces dernières semaines, Infantino fait désormais également face à des vents contraires sur le plan politique aux États-Unis.

Selon le média sportif The Athletic, un influent parlementaire américain veut faire comparaître le président de la FIFA sous serment pour l'entendre sur ses liens étroits avec le président Donald Trump. Il s'agit de Jamie Raskin, le principal représentant démocrate au sein de la Commission judiciaire de la Chambre des représentants.

Infantino de plus en plus sous pression

Dans une lettre adressée à Infantino, il demande non seulement un témoignage en personne, mais aussi l'accès à tous les contacts entre la FIFA, l'administration Trump et la Trump Organization depuis 2024. Il réclame également un inventaire de tous les cadeaux, distinctions, avantages financiers et apparitions publiques que la FIFA aurait offerts à Trump ou à son entourage.

La demande ne sort pas de nulle part. Infantino a cherché ces dernières années à se rapprocher de Donald Trump de manière notable. Ainsi, fin 2025, il a remis au président américain le FIFA Peace Prize spécialement créé pour l'occasion, la FIFA a déplacé des bureaux à la Trump Tower de New York et le tirage au sort de la Coupe du Monde a également été transféré au Kennedy Center de Washington, contrôlé par Donald Trump.

La controverse a atteint un sommet lors du Mondial. Après que Balogun eut reçu un carton rouge en huitièmes de finale, Trump a appelé personnellement Infantino pour demander que l'affaire soit réexaminée. Peu après, la FIFA a annoncé que la suspension était suspendue, permettant à Balogun de jouer contre la Belgique. La FIFA a continué d'affirmer que la décision avait été prise de manière entièrement indépendante, mais le calendrier a suscité de vives critiques partout dans le monde.

L'affaire Balogun continue de le hanter

Et ce n'est pas tout. L'UEFA a qualifié la décision "d'incompréhensible" et a estimé que la FIFA avait "franchi une ligne rouge". Plus de septante députés européens ont également demandé une enquête sur la neutralité politique d'Infantino, tandis que la fédération norvégienne de football prépare une plainte officielle.





Jamie Raskin veut en outre savoir si la relation étroite entre la FIFA et l'administration Trump a joué un rôle dans d'autres dossiers. Il évoque notamment l'arrêt d'une importante enquête pour corruption par le ministère américain de la Justice et les prix controversés des billets pendant la Coupe du Monde, pour lesquels la FIFA fait déjà l'objet d'enquêtes dans plusieurs États américains. Selon le député démocrate, il semble que la FIFA ait délibérément cherché à gagner les faveurs de Trump afin d'influencer des décisions en sa faveur.

Bien que Raskin, en tant que membre de l'opposition, ne puisse pour l'instant pas contraindre Infantino à comparaître, la situation peut rapidement changer. Si les démocrates retrouvaient la majorité à la Chambre des représentants après les élections de mi-mandat, il obtiendrait le pouvoir d'émettre des convocations. Cela augmenterait considérablement la pression sur Gianni Infantino et la FIFA.

Pour le président de la FIFA, il s'agit d'un nouvel épisode embarrassant dans une période où sa direction est de plus en plus scrutée. La combinaison d'une ingérence politique, de l'affaire Balogun et des critiques sur la politique d'organisation du Mondial fait que la position d'Infantino est de plus en plus souvent remise en question publiquement. Selon The Athletic, la controverse autour de la fédération internationale de football est donc loin d'être terminée.