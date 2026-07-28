Officiel : Saint-Trond se sépare d'un attaquant pourtant auteur de buts exceptionnels

De retour dans le Limbourg, Andrés Ferrari n'est pas conservé par Saint-Trond et est à nouveau prêté au Sporting Gijón, cette fois avec une option d'achat qui pourrait devenir obligatoire sous certaines conditions.

Arrivé sous la forme d'un prêt avec option d'achat en provenance de Villarreal à l'été 2024, Andrés Ferrari avait été acquis définitivement par Saint-Trond douze mois plus tard contre la somme de 2,5 millions d'euros.

Auteur d'une belle première saison ornée de sept buts et de trois passes décisives toutes compétitions confondues, l'attaquant uruguayen n'avait ensuite pas réussi à confirmer tout le bien pensé de lui. Il n'a compté qu'une dizaine de titularisations entre juillet 2025 et janvier 2026 (trois buts, une passe décisive).

Quelque peu victime de l'excellente saison de Saint-Trond, qui a terminé la saison sur la troisième marche du podium, Andrés Ferrari avait été prêté au Sporting Gijón pour la deuxième partie de saison afin de récupérer du temps de jeu. Il y a disputé sept matchs et inscrit deux buts avant de subir une fracture du péroné, en mars.

Andrés Ferrari retourne au Sporting Gijón, cette fois avec option d'achat

De retour en Belgique, l'avant-centre de 23 ans et ancien international espoirs uruguayen ne reste cependant pas à Stayen. L'information est officielle : Ferrari est une nouvelle fois prêté au Sporting Gijón, mais cette fois avec une option d'achat qui deviendra obligatoire si certaines conditions de temps de jeu et de performances sont remplies. Une option d'achat dont la valeur n'a pas été dévoilée.

"Lors de sa première saison, en 2024-2025, Ferrari a inscrit des buts exceptionnels. Il a notamment impressionné avec une frappe lointaine contre Westerlo et une superbe action individuelle face à Malines", se souvient le club trudonnaire dans son communiqué officiel.





"La saison dernière, il a ajouté un magnifique retourné acrobatique à son palmarès lors de la victoire 3-2 contre le Club de Bruges, futur champion." Selon toute vraisemblance, son tout dernier but sous les couleurs de Saint-Trond.