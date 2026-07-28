OFFICIEL : Virton recrute un nouveau gardien en provenance de D1A

La Louvière a officialisé le départ de Célestin De Schrevel vers Virton ce lundi. Le portier de 24 ans quitte les Loups en ayant seulement disputé cinq rencontres.

Célestin De Schrevel était arrivé libre à La Louvière à l'été 2025. Après une saison au sein du club de Pro League, il rejoint désormais Virton, fraîchement promu en Challenger Pro League.

"Le Royal Excelsior Virton est heureux d’annoncer l’arrivée de Célestin De Schrevel", a écrit l'Excelsior Virton sur ses réseaux sociaux. "Gardien belge de 24 ans et 1,87 m, Célestin rejoint les Verts et Blancs. Formé à Louvain, il a ensuite poursuivi sa progression au sein du centre de formation de La Gantoise, avant d’évoluer à la RAAL La Louvière. Il défendra les cages virtonaises cette saison en Challenger Pro League et portera le numéro 1."

Le club luxembourgeois a également tenu à remercier La Louvière : "Le club remercie chaleureusement la RAAL La Louvière pour la qualité des échanges et le professionnalisme dont elle a fait preuve tout au long de ce dossier."

Célestin De Schrevel remercie la RAAL La Louvière

De son côté, Célestin De Schrevel s'est exprimé sur Instagram afin de remercier la RAAL : "Après une saison enrichissante, nos chemins se séparent. Je tiens à remercier le club, les supporters ainsi que toutes les personnes qui ont contribué à mon épanouissement sportif et personnel. Merci."





Célestin De Schrevel espère désormais obtenir plus de temps de jeu avec la formation de D1B. Lors du dernier exercice, il n'a disputé que 480 minutes de jeu en cinq matchs toutes compétitions confondues. Au total, il a encaissé 10 buts, soit une moyenne de deux buts par match.

Virton visera le maintien en Challenger Pro League la saison prochaine. Après être parvenu à s'intégrer dans l'antichambre du football belge, la formation luxembourgeoise compte bien y rester. Cela passera par de bons résultats et une première saison encourageante en D1B.