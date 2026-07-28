OFFICIEL : Zinédine Zidane est le nouveau sélectionneur de l’équipe de France

C'était plus que jamais attendu, mais c'est désormais officiel : Zinédine Zidane succède à Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l'équipe de France. La nouvelle a été annoncée par la Fédération française de football (FFF) ce mardi en fin de matinée.

Zinédine Zidane a enfin officiellement retrouvé un poste d’entraîneur. Après avoir quitté le Real Madrid à l’été 2021, il n’avait toujours pas retrouvé de banc. Philippe Diallo, le président de la FFF, a annoncé la nomination de Zinédine Zidane lors d’une conférence de presse, aux côtés du nouveau sélectionneur.



Zinédine Zidane débutera sa campagne à la tête de l’équipe de France en Ligue des nations. Son premier match aura lieu le 25 septembre prochain contre la Turquie. Lors de cette même trêve internationale, la France affrontera également la Belgique le 28 septembre, l’Italie le 2 octobre, puis à nouveau la Belgique le 5 octobre.

Le palmarès de Zinédine Zidane en tant qu'entraîneur

Alors qu’il n’a été à la tête que d’un seul club, la légende française possède un palmarès impressionnant en tant qu’entraîneur. Il a remporté trois Ligues des champions (2016, 2017 et 2018), deux Supercoupes de l’UEFA (2016 et 2017) et deux Coupes du monde des clubs de la FIFA (2016 et 2017). Sur la scène nationale, il a remporté deux championnats d’Espagne (2017 et 2020) et deux Supercoupes d’Espagne (2017 et 2019).