"On dirait qu'on va créer une équipe belge" : Loïs Openda explique pourquoi il a dit oui à Lyon

Loïs Openda est officiellement de retour en Ligue 1. L'attaquant belge rejoint l'Olympique Lyonnais avec l'objectif de relancer une carrière freinée par une saison difficile à la Juventus.

Comme attendu depuis plusieurs jours, Loïs Openda est officiellement un joueur de l'Olympique Lyonnais. Le Diable Rouge rejoint le club français sous la forme d'un prêt en provenance de la Juventus, sans option d'achat. Un nouveau départ pour l'attaquant belge, qui sort d'une saison très compliquée en Italie. Arrivé avec de grandes ambitions, il n'a pas réussi à s'imposer et a rapidement perdu sa place dans la rotation.

Cette saison difficile a eu des conséquences en sélection. Toujours repris avec les Diables Rouges, Openda n'a pas été retenu par Rudi Garcia pour la Coupe du monde 2026. Un énorme coup dur pour l'ancien Lensois, qui a vu sa cote chuter en quelques mois. Pourtant, la Juventus avait déboursé 42 millions d'euros pour l'engager, après l'activation d'une option d'achat obligatoire prévue dans son prêt en provenance du RB Leipzig.

La saison de la révélation pour Openda

C'est à Lens qu'Openda s'était révélé lors de la saison 2022-2023 avec 21 buts et 4 passes décisives en Ligue 1. Avant de signer, l'attaquant a longuement échangé avec Paulo Fonseca. Sur la chaîne YouTube de l'OL, il a expliqué : "On a eu une bonne discussion tous les deux et ça m'a fait vraiment plaisir".

Les échanges avec Paulo Fonseca ont été déterminants dans le choix de Loïs Openda 🔴🔵



Sa première interview est à découvrir juste ici ⤵️https://t.co/FCKPTwEZwv pic.twitter.com/DZotKRK9HX — Olympique Lyonnais (@OL) July 28, 2026

Des renseignements auprès d'anciens joueurs

Le technicien portugais lui a conseillé de prendre des renseignements auprès de Jonathan David et d'Edon Zhegrova, qu'il avait entraînés à Lille. Openda a suivi ce conseil. "Même le coach m'a demandé de parler avec eux. Quand on entend certains échos qui sont positifs, c'est plus rassurant."



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Un groupe avec plusieurs Belges

Le projet lyonnais l'a convaincu grâce à la forte présence belge dans le vestiaire. Avec le sourire, Openda a confié : "On dirait qu'on va créer une équipe belge (rires). C'est vrai que je connais les 5. Malick Fofana, Julien Duranville et Orel Mangala on se connaît avec la sélection, Orel je le connais plus, car on discute souvent. Clinton Mata je le connais du Club de Bruges".

"Je connais très bien le championnat, je connais très bien le pays. Je passais beaucoup de temps plus jeune ici, car ma mère est française. Un groupe où il y a plusieurs Belges c'est plus facile et l'ambiance du groupe a l'air incroyable."