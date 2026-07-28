Pourquoi René Mitongo pourrait rapporter bien plus que 2,5 M€ au Standard : “Cela peut être très bénéfique”

René Mitongo a probablement fait le bon choix pour la suite de sa carrière en rejoignant Trabzonspor, où il côtoiera un entraîneur qui est un ancien attaquant, réputé pour son impact positif auprès des jeunes talents.

L’information n’est pas une grande surprise. René Mitongo va quitter le Standard après neuf petites apparitions en équipe première et à peine plus de 150 minutes disputées pour rejoindre Trabzonspor, troisième du dernier championnat de Turquie, contre une indemnité avoisinant les 2,5 millions d'euros et un pourcentage à la revente.

Pourtant décrit comme très prometteur, l'attaquant de 18 ans et international espoirs n'aura donc pas réussi à se faire une place au soleil chez les Rouches, lui qui aurait déjà pu quitter le Matricule 16 au mois de janvier pour Almería, qui proposait 3 millions d'euros. Refus du Standard, qui lui avait dit compter sur lui.

René Mitongo n'a pas réussi à convaincre Vincent Euvrard

René Mitongo a joué moins que prévu, aussi parce qu'il n'a pas su convaincre Vincent Euvrard lors de ses montées au jeu et durant la préparation. Attaquant doté d'une excellente finition, l'ancien de Malines, Heist, du Lierse, de Waasland-Beveren et de La Gantoise doit encore beaucoup progresser dans son jeu et dans son placement et n'a donc pas réussi à devancer Timothé Nkada, Dennis Ayensa, Bruny Nsimba et compagnie.

Malgré un intérêt de Côme, qui proposait 1,5 million d'euros et qui voulait d'abord l'intégrer à son équipe espoirs, la Primavera, René Mitongo a donc opté pour la Turquie, et ce n'est pas une grande surprise. Premièrement parce qu'il devrait recevoir assez vite sa chance avec l'équipe première de Trabzonspor, deuxièmement parce que son entraîneur sera un ancien attaquant réputé en Turquie pour le développement des jeunes talents.

Trabzonspor, la destination idéale ?

C'est le journaliste turc Kerem Semizoglu, rédacteur en chef du média "Puskasport.tr", qui nous en parle. "Son entraîneur sera Fatih Tekke, une légende du club qui est passée par l'académie et qui est vue comme l'un des meilleurs attaquants de l'histoire du championnat turc. Plus tard, il a rejoint le Zenit Saint-Pétersbourg où il a remporté la Coupe UEFA en étant nommé homme de la finale (ndlr, en 2007-2008, en finale contre les Glasgow Rangers, après avoir éliminé... le Standard lors des tours préliminaires).



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En rejoignant Trabzonspor, René Mitongo emboîte le pas de Felipe Augusto, l'attaquant brésilien qui avait rejoint le club turc en provenance du Cercle de Bruges l'été dernier contre cinq millions d'euros. "Sous les ordres de Fatih Tekke, il s'est grandement développé et est devenu un attaquant très complet. Trabzonspor l'a vendu cet été contre près de 20 millions d'euros au Zénit, ce qui est une belle coïncidence puisque Fatih Tekke était aussi passé de Trabzonspor au Zénit pendant sa carrière", poursuit Kerem Semizoglu.

L'idée du club de Trabzon est donc claire : reproduire le coup Felipe Augusto avec René Mitongo. "Je pense que rencontrer cet entraîneur peut être très bénéfique pour lui. Fatih Tekke aime développer les jeunes joueurs et a une très bonne réputation à ce sujet. Peut-être pourra-t-il avoir un impact similaire sur René Mitongo", conclut notre interlocuteur. Le Standard s'en réjouirait, récupérant 20 % sur la plus-value du prochain transfert de son futur ex-joueur qui pourrait également apprendre certaines choses aux côtés de Mohamed Salah, probable future recrue de Trabzonspor.