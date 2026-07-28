Un club de Ligue 1 pose ses valises au centre d'entraînement des Diables Rouges

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Un club de Ligue 1 pose ses valises au centre d'entraînement des Diables Rouges
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Le Proximus Basecamp de Tubize est évidemment le lieu de rassemblement des Diables Rouges, mais il peut également accueillir des clubs qui ont choisi la Belgique comme lieu de stage.

Alors que les Diables Rouges, désormais entraînés par Mark Van Bommel, n'y mettront pas les pieds avant la troisième semaine du mois de septembre, le Proximus Basecamp de Tubize s'active cette semaine. 

Pensionnaire de Ligue 1, l'AJ Auxerre du Belgo-Britannique Will Still y pose en effet ses valises pour un stage de quatre jours, rapportent nos confrères français de L'Yonne Républicaine

Un changement de dernière minute, puisque les Ajaïstes se sont rendus à Vichy, dans le cœur du pays, ce lundi pour un stage de cinq jours, fameusement écourté puisqu'ils sont rentrés à Auxerre le soir même. 

L'AJ Auxerre et Will Still s'installent quatre jours à Tubize 

Ce revirement de situation s'explique par la sécheresse des terrains de Vichy qui, victimes de la canicule, ont été jugés trop dégradés pour s'entraîner dans de bonnes conditions, glisse toujours L'Yonne Républicaine. 


Un stage qui ne sera pas agrémenté d'un match amical contre une équipe belge pour l'AJ Auxerre, qui rentrera en France pour affronter Sochaux samedi. L'AJA affrontera ensuite Troyes, le Paris FC et le Werder Brême avant la reprise de la Ligue 1, qui la verra se déplacer sur la pelouse du RC Lens, ancien club de Will Still, le samedi 22 août.

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