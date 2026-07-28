Un jeune international belge en route vers un premier transfert à l'étranger à seulement 18 ans ?

Davis Opoku sort d'une saison positive avec Louvain, à seulement 18 ans. L'arrière droit belge est suivi par le Feyenoord Rotterdam, qui serait prêt à le recruter en cas de départ de Givairo Read cet été, selon Sacha Tavolieri.

Estimé à 25 millions d'euros selon Transfermarkt, Givairo Read attire les convoitises. Nottingham Forest pousse notamment pour recruter le Néerlandais. La formation de Rotterdam réclamerait plus de 30 millions d'euros. D'autres clubs comme l'Inter Milan, le Bayern ou encore Manchester City suivraient le dossier.

Davis Opoku est un profil très apprécié en interne par le Feyenoord pour remplacer le joueur de 20 ans. Le FC Porto avait également manifesté son intérêt mi-juin dernier. Selon Sacha Tavolieri, les Louvanistes auraient rejeté une offre de prêt avec option d'achat de cinq millions d'euros du club portugais.

L'international belge U19 a disputé un total de 23 matchs toutes compétitions confondues avec OHL la saison dernière. Il a indéniablement montré qu'à seulement 18 ans, Louvain pouvait compter sur lui. Le jeune joueur est issu du centre de formation d'OHL. Il franchit petit à petit les étapes et semble désormais proche de franchir un nouveau palier.

Un contrat jusqu'en juin 2028

Reste à voir s'il partira cet été ou s'il décidera de continuer à progresser à Louvain. Davis Opoku est un latéral droit moderne doté d'une bonne explosivité et d'une bonne qualité de centre. À seulement 18 ans, il affiche une maturité rare pour son âge. C'est inévitablement l'un des profils du championnat belge à suivre. Il est l'un des jeunes joueurs belges à suivre.



Sa valeur marchande est actuellement estimée à 800 000 euros selon Transfermarkt. Son contrat avec les Louvanistes court encore jusqu'au 30 juin 2028. Rien ne presse ainsi pour l'arrière droit d'1,80 m. Le joueur né en octobre 2007 pourrait bien décider de poursuivre sa progression en Belgique la saison prochaine, mais les intérêts le concernant montrent que ses prestations ne passent pas inaperçues.