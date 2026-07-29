🎥 Déjà à l'oeuvre en présaison : la future arme d'Anderlecht pourrait être...les rentrées en touche

Babatunde Akomolede s'est imposé comme titulaire sur le flanc gauche des RSCA Futures la saison dernière. Il devrait à nouveau faire parler de lui dans les mois à venir grâce à son arme (plus si) secrète : ses rentrées en touche pratiquement indéfendables.

Il faisait partie de cette catégorie de joueurs qui faisaient frémir les stades de Premier League : quand Rory Delap entrait en possession du ballon, tous les supporters savaient qu'il allait se passer quelque chose. Mais contrairement à Eden Hazard, Jérémy Doku ou autres meilleurs dribbleurs de leur temps, l'ancien international irlandais ne faisait pas naître ces frissons balle au pied : c'est quand le cuir finissait dans les catapultes lui servant de mains qu'il fallait commencer à s'inquiéter.

Une arme à part entière

Durant ses six ans à Stoke City, de 2007 à 2013, le père de Liam Delap (Chelsea) est entré dans la légende du championnat anglais grâce à ses rentrées en touche. Le rituel était connu de tous : Delap essuyait le ballon dans une serviette, s'appuyait le plus loin possible contre la barrière publicitaire, prenait sa battue et envoyait de toutes ses forces des ballons diablement difficiles à défendre dans le rectangle adverse.

Ancien lanceur de javelot dans sa jeunesse, Rory Delap suscitait la terreur chez ses adversaires, qui préféraient parfois concéder un corner plutôt qu'une touche au milieu de terrain. Avec lui, pas question d'un long ballon en cloche envoyé au hasard : ses rentrées atteignaient souvent les 60km/h et entraient sans difficulté dans la zone de vérité ; il ne fallait qu'une légère déviation pour faire mouche.

Arsène Wenger, régulièrement victime du stratagème, avait même tenté de faire modifier le règlement. "C'est un avantage un peu injuste", avait-il déclaré après une lourde défaite 2-1 au Britannia Stadium.

Quinze ans plus tard, le football a changé. Les longues touches de Delap sont un souvenir à peine plus lointain que le présence de Stoke City en Premier League. Mais les remises en jeu en mode lancer de javelot ont fait leur retour en grâce ces dernières années. Delap lui-même y voit une manière d'exploiter les faiblesses des nouveaux profils de défenseurs que nécessite le football moderne, toujours plus désireux de repartir de derrière sous le pressing adverse.





"Si vous regardez les 10 dernières années, Pep [Guardiola] a eu une grande influence sur la façon dont les équipes jouent dans tous les domaines. Dans les centres de formation, la plupart des équipes cherchent à relancer le jeu depuis l'arrière et recherchent des joueurs techniques. La conséquence, c'est qu'on se retrouve avec des défenseurs incapables de défendre et de faire des têtes", estime Delap dans le podcast On The Grass.

Babatunde Akomolede, le nouveau Rory Delap ?

Les armoires à glace d'il y a 20 ou 30 ans étaient peut-être moins précis à la relance que les défenseurs actuels, mais ils resteraient bien utiles dans certaines situations : "On fait plus de longs ballons parce que les jeunes issus des centres de formation ne savent pas comment défendre ce type de situation : les longs ballons, les touches et les coups de pied arrêtés".

C'est là qu'Anderlecht entre en scène. L'été dernier, les Mauves avaient été dénicher Babatunde Akomolede au Nigéria. Au pays, l'arrière gauche s'était fait un nom grâce à ses rentrées en touche très dangereuses. Sa réputation n'était pas usurpée.

This boy (Tunde Akomolede) has got a mad skill on his hands. 🔥 pic.twitter.com/dTojzoUX5e — POOJA!!! (@PoojaMedia) July 20, 2024

En D1B, Akomolede a déjà fait très mal. Il n'y a qu'à voir le but encaissé par le RWDM au mois d'avril : c'est d'une remise en jeu effectuée avant même la ligne du milieu de terrain que son auteur a isolé Terry Van de Ven face au gardien adverse.

Happy Sunday from AKOMOLEDE.



Former Broad City and Sporting Lagos defender BABATUNDE AKOMOLEDE shows his long throwing skill as he assisted his teammate with a long throw to equalise for Anderlecht. pic.twitter.com/LcGXPoOinS — SMD SPORTS (@SMDSPORTS_1) April 12, 2026

Babatunde Akomolede pourrait être une véritable arme dans les mois à venir : il y a trois jours, il a refait le même coup lors du match de préparation des RSCA Futures contre Helmond Sport. La situation était en tout point identique : une remise en jeu qu'on aurait pu penser anodine avant la ligne médiane, un défenseur central surmonté quelques secondes plus tard.

En ook Helmond Sport is slachtoffer geworden van Babatunde Akomolede: de verdediger van RSC Anderlecht onder 23 gooit in een oefenwedstrijd de bal vanaf de middenlijn de 16 in, resulterend in een doelpunt voor Anderlecht. https://t.co/LEBMzMisZd pic.twitter.com/GxMgCB1wnq — Ruben (@Rubiomonstro) July 27, 2026

Akomolede sera donc surveillé de près en D1B. Et qui sait si Vitor Bruno ne pensera pas un jour à lui pour catapulter quelques ballons dans le box en cas de besoin dans le dernier quart d'heure...