34 millions d’euros encaissés en un an : Westerlo a battu son record, mais doit encore se renforcer

Westerlo a vécu une première partie de mercato estival particulièrement mouvementée. Les Campinois ont vu partir plusieurs cadres, mais ont tout de même remporté leur match amical contre Dunkerque 3-1 le week-end dernier. Pour l’entraîneur Issame Charaï, l’effectif reste toutefois encore incomplet.

Six joueurs qui étaient presque toujours titulaires lorsqu'ils étaient en forme ont déjà quitté Westerlo. La tâche de l'entraîneur Issame Charaï s'annonce donc particulièrement compliquée, d'autant que les départs concernent plusieurs secteurs de jeu. Westerlo doit pratiquement reconstruire son équipe.

Un montant record pour les Campinois

Sur le plan financier, Westerlo a réalisé une excellente opération. En incluant les transferts hivernaux d'Adedire Mebude, Tuur Rommens, Kyan Vaesen et Griffin Yow, le club a encaissé 34 millions d'euros en une seule année. Selon Issame Charaï, il s'agit d'un montant record pour le club.

Cette somme est même supérieure à la valeur marchande estimée de l'effectif actuel. Transfermarkt évalue le noyau de Westerlo à 31,53 millions d'euros.

Pour l'instant, le club a peu dépensé. Norman Bassette est la recrue la plus importante. L'attaquant est arrivé sous forme de prêt en provenance de Coventry. En plus de lui, Westerlo a recruté six autres joueurs, dont la majorité est destinée à renforcer le secteur défensif.

Quatre profils sont encore recherchés

Le mercato de Westerlo est loin d'être terminé. "Nous travaillons sur plusieurs dossiers", a déclaré Issame Charaï à la Gazet van Antwerpen. L'entraîneur a également précisé les priorités du club : un défenseur central, deux joueurs de couloir et un attaquant figurent toujours sur la liste des recrues recherchées.





"Trouver les bons profils prend du temps", a-t-il expliqué. Le début du championnat approche à grands pas et toutes les nouvelles recrues ne pourront probablement pas effectuer une préparation complète. La victoire en match amical contre Dunkerque a fait du bien, mais elle ne change rien au constat : l'effectif doit encore être renforcé.

Westerlo s'est donné une importante marge de manœuvre financière, mais le club fait face à une reconstruction majeure sur le plan sportif. Les prochains transferts seront déterminants pour savoir si la qualité perdue pourra être remplacée à temps avant le début de la saison.