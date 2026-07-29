Accord trouvé : Bruges va s'offrir un titulaire de la Coupe du monde pour 10 M€

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
Accord trouvé : Bruges va s'offrir un titulaire de la Coupe du monde pour 10 M€
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Le Club de Bruges poursuit ses recherches en défense. Han-beom Lee (24 ans), international sud-coréen du FC Midtjylland, est l'une de ses principales pistes et un accord aurait été trouvé pour sa venue contre une indemnité avoisinant les 10 millions d'euros bonus compris.

Loïc Woos

Accord trouvé pour Han-beom Lee au Club de Bruges !

C'est fait, le Club de Bruges tient le nouveau compère de Brandon Mechele en défense centrale, compte tenu de la blessure et du probable départ de Joël Ordonez. En effet, de nombreuses sources dont l'excellent Ben Jacobs de TalkSport rapportent un accord entre le club de la Venise du Nord et le FC Midtjylland. 

Un accord qui porterait sur une très grosse indemnité : 9 millions d'euros, auxquels il faudrait ajouter 1,5 million d'euros de bonus et 15 % sur la plus-value du futur transfert. Le défenseur de 24 ans avait joué 90 minutes lors des trois matchs de la Corée du Sud à la Coupe du monde.

Le Club de Bruges souhaite se renforcer cet été avec Han-beom Lee. Le champion de Belgique mène des discussions pour arracher le défenseur central de 24 ans au FC Midtjylland, où il est sous contrat depuis août 2023. Selon Sacha Tavolieri et d'autres sources, le Sud-Coréen est l'un des principaux candidats pour renforcer la défense.

Le joueur serait ouvert à un transfert vers le Jan Breydel. Les négociations sont en cours, mais le Club de Bruges tentera d'accélérer les discussions dans les prochains jours.

De FC Seoul à l'Europe

Han-beom Lee est né le 17 juin 2001 en Corée du Sud. Le défenseur central droitier a été formé au FC Seoul, où il a fait ses débuts professionnels. Grâce à sa forte présence physique, sa bonne qualité de passe et son leadership, il est devenu un élément incontournable de la K League.

En août 2023, Lee a franchi le pas vers l'Europe en s'engageant avec le FC Midtjylland. Là, il s'est développé dans la Superliga danoise et a acquis de l'expérience en compétitions européennes. De plus, il compte 11 sélections avec la Corée du Sud.

Contrat, valeur marchande et performances

Lee est sous contrat avec le FC Midtjylland jusqu'à fin juin 2027. Le club danois n'est pas obligé d'accepter un transfert. Sa valeur marchande est estimée à 3 millions d'euros par Transfermarkt, mais Midtjylland demanderait une somme plus élevée compte tenu de son âge, de son expérience internationale et de la durée restante de son contrat.

Au cours de la saison passée, Lee a régulièrement été une valeur sûre dans la défense de Midtjylland. Il allie une solidité dans les duels à une grande sérénité avec le ballon et peut jouer aussi bien dans une défense à quatre que dans une défense à trois. Cette polyvalence le rend particulièrement intéressant pour le Club Bruges, à la recherche d'un surcroît de qualité et de concurrence dans l'axe.

Le Club opte ces dernières années pour des joueurs jeunes, ayant une expérience internationale et un potentiel de progression. Lee correspond à ce profil.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
FC Midtjylland
Hanbeom Lee

Plus de news

Anderlecht n'a pas tardé : la quatrième recrue de l'été déjà présentée

Anderlecht n'a pas tardé : la quatrième recrue de l'été déjà présentée

22:18
Deuxième 4-0 encaissé en sept jours : Genk inquiète avant la reprise de la Jupiler Pro League

Deuxième 4-0 encaissé en sept jours : Genk inquiète avant la reprise de la Jupiler Pro League

22:00
La longue crise des droits TV prend fin : voici le diffuseur de la Pro League jusqu'en 2030

La longue crise des droits TV prend fin : voici le diffuseur de la Pro League jusqu'en 2030

21:00
Un double mètre formé par les anciens du Bayern : Jamie Lawrence, le deuxième joueur le plus massif de Pro League

Un double mètre formé par les anciens du Bayern : Jamie Lawrence, le deuxième joueur le plus massif de Pro League

20:40
Officiel : le Sporting Charleroi présente le remplaçant d’Étienne Camara

Officiel : le Sporting Charleroi présente le remplaçant d’Étienne Camara

20:15
Un concurrent belge pris de court : le Standard fonce vers sa septième recrue de l'été

Un concurrent belge pris de court : le Standard fonce vers sa septième recrue de l'été

20:00
Charleroi peut passer à l'action, beaucoup de concurrence : une pépite du football géorgien vers la Belgique ?

Charleroi peut passer à l'action, beaucoup de concurrence : une pépite du football géorgien vers la Belgique ?

19:30
Live. Les dernière rumeurs, les officialisations (29/07)

Live. Les dernière rumeurs, les officialisations (29/07)

20:05
Officiel : René Mitongo quitte le Standard pour la Turquie

Officiel : René Mitongo quitte le Standard pour la Turquie

18:33
Gianni Infantino face à une fronde : plusieurs fédérations s'attaquent au président de la FIFA

Gianni Infantino face à une fronde : plusieurs fédérations s'attaquent au président de la FIFA

19:00
La surprise de la saison ? Un petit village de pêcheurs fait sensation en Ligue des Champions

La surprise de la saison ? Un petit village de pêcheurs fait sensation en Ligue des Champions

18:00
1
Virton résiste mais s'incline de justesse face à une équipe de D1A en amical

Virton résiste mais s'incline de justesse face à une équipe de D1A en amical

17:30
Après Rafiki Saïd, un autre titulaire du Standard pourrait filer en Angleterre contre une belle somme

Après Rafiki Saïd, un autre titulaire du Standard pourrait filer en Angleterre contre une belle somme

17:00
L'AS Eupen réalise un joli coup avec un joueur de Feyenoord

L'AS Eupen réalise un joli coup avec un joueur de Feyenoord

16:30
Conseillé par un ancien du Standard et des Diables : les premiers mots de René Mitongo en Turquie

Conseillé par un ancien du Standard et des Diables : les premiers mots de René Mitongo en Turquie

16:00
Retournement de situation à l'Antwerp ? Un nouvel entraîneur entre dans la course

Retournement de situation à l'Antwerp ? Un nouvel entraîneur entre dans la course

15:30
Passé sept ans au Standard, ce défenseur relancé en D1B signe en France

Passé sept ans au Standard, ce défenseur relancé en D1B signe en France

14:30
Mitongo, Bisiwu, Furo : le supporter belge condamné à voir partir les jeunes de son club avant leur éclosion ?

Mitongo, Bisiwu, Furo : le supporter belge condamné à voir partir les jeunes de son club avant leur éclosion ?

14:00
Cet ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire se verrait bien entraîner en Belgique

Cet ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire se verrait bien entraîner en Belgique

13:30
Débuts compliqués pour Wouter Vrancken en Écosse : Hearts ne disputera pas la Ligue des champions

Débuts compliqués pour Wouter Vrancken en Écosse : Hearts ne disputera pas la Ligue des champions

13:00
1
Manchester City l’a payé 15 millions d’euros : pourquoi Sverre Nypan a choisi Lommel

Manchester City l’a payé 15 millions d’euros : pourquoi Sverre Nypan a choisi Lommel

12:00
Gift Orban se fait déjà remarquer en Turquie : Besnik Hasi a le sourire

Gift Orban se fait déjà remarquer en Turquie : Besnik Hasi a le sourire

12:30
Konstantinos Karetsas est arrivé à Dortmund pour passer sa visite médicale

Konstantinos Karetsas est arrivé à Dortmund pour passer sa visite médicale

10:49
Accord trouvé : Yacine Titraoui en route vers un transfert à l'étranger pour huit millions d'euros ?

Accord trouvé : Yacine Titraoui en route vers un transfert à l'étranger pour huit millions d'euros ?

10:45
🎥 Déjà à l'oeuvre en présaison : la future arme d'Anderlecht pourrait être...les rentrées en touche

🎥 Déjà à l'oeuvre en présaison : la future arme d'Anderlecht pourrait être...les rentrées en touche

11:30
"Je suis très fier" : les premiers mots de Kjell Scherpen après sa signature à Ipswich Town

"Je suis très fier" : les premiers mots de Kjell Scherpen après sa signature à Ipswich Town

10:55
1
OFFICIEL : cité au Standard de Liège, Maxime Busi rejoint finalement un autre club de Pro League

OFFICIEL : cité au Standard de Liège, Maxime Busi rejoint finalement un autre club de Pro League

10:35
OFFICIEL : après un passage d’une saison au RFC Liège, Jordi Belin retourne au Patro Eisden

OFFICIEL : après un passage d’une saison au RFC Liège, Jordi Belin retourne au Patro Eisden

10:10
Après Tzolis et bientôt Onyedika, le Club de Bruges pourrait encore perdre un titulaire

Après Tzolis et bientôt Onyedika, le Club de Bruges pourrait encore perdre un titulaire

07:30
📷 Amadou Onana tout sourire sur son lit d’hôpital : "Alhamdulillah"

📷 Amadou Onana tout sourire sur son lit d’hôpital : "Alhamdulillah"

09:21
"Tout indique clairement que je vais arrêter" : Manuel Neuer bientôt prêt à prendre sa retraite ?

"Tout indique clairement que je vais arrêter" : Manuel Neuer bientôt prêt à prendre sa retraite ?

09:00
34 millions d’euros encaissés en un an : Westerlo a battu son record, mais doit encore se renforcer

34 millions d’euros encaissés en un an : Westerlo a battu son record, mais doit encore se renforcer

08:00
Matías Fernández-Pardo voudrait quitter le LOSC, mais son club refuse : plusieurs grands clubs sont intéressés

Matías Fernández-Pardo voudrait quitter le LOSC, mais son club refuse : plusieurs grands clubs sont intéressés

08:30
Incroyable ascension : le PSG et la Juventus veulent un ancien de Jupiler Pro League

Incroyable ascension : le PSG et la Juventus veulent un ancien de Jupiler Pro League

07:00
Un retour qui enflammerait le Bosuil : l'Antwerp cible un ancien buteur

Un retour qui enflammerait le Bosuil : l'Antwerp cible un ancien buteur

06:30
Quid de la Supercoupe de Belgique ? Ivan Leko récupère ses Diables Rouges, et peut déjà se creuser la tête

Quid de la Supercoupe de Belgique ? Ivan Leko récupère ses Diables Rouges, et peut déjà se creuser la tête

28/07

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Supercoupe
FC Bruges FC Bruges 31/07 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved