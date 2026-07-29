Accord trouvé : Bruges va s'offrir un titulaire de la Coupe du monde pour 10 M€

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Le Club de Bruges poursuit ses recherches en défense. Han-beom Lee (24 ans), international sud-coréen du FC Midtjylland, est l'une de ses principales pistes et un accord aurait été trouvé pour sa venue contre une indemnité avoisinant les 10 millions d'euros bonus compris.