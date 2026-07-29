Accord trouvé : Yacine Titraoui en route vers un transfert à l'étranger pour huit millions d'euros ?

Yacine Titraoui semble se diriger vers un départ du Sporting de Charleroi. Le club grec de l'Olympiakos aurait trouvé un accord avec les Zèbres, selon l'expert mercato Sacha Tavolieri. Le montant du transfert est estimé à huit millions d'euros.

Le montant final est ainsi supérieur à la valeur marchande du joueur, estimée à sept millions d'euros selon Transfermarkt. L'international algérien pourrait disputer la Ligue des champions en rejoignant la formation grecque. Si ses prestations dans son futur club sont convaincantes, il pourrait ensuite franchir un cap en rejoignant Nottingham Forest.

Les deux clubs partagent un propriétaire commun. Le richissime homme d'affaires Evángelos Marinákis gère les deux équipes au sein du même réseau multiclubs. Le milliardaire grec a racheté l'Olympiakos en 2010 et a ensuite pris les commandes de Nottingham Forest en 2017. Les transferts entre les deux clubs sont ainsi fréquents.

En rejoignant l'Olympiakos, Yacine Titraoui deviendrait l'un des joueurs les mieux payés du club. Un contrat de quatre années est proposé à celui qui est actuellement encore sous contrat avec Charleroi jusqu'en juin 2027.

Un club anglais également intéressé par Yacine Titraoui

Une formation d'EFL Championship, Swansea City, aimerait également convaincre le joueur algérien de signer, mais un transfert en Grèce semble être une meilleure option pour le milieu de terrain.

Yacine Titraoui avait rejoint le Sporting de Charleroi à l'été 2024 en provenance du club algérien du Paradou AC. Il s'est petit à petit imposé, devenant une pièce maîtresse de l'effectif. Il avait signé à l'époque pour un montant de 1,2 million d'euros. Les Zèbres s'apprêtent ainsi à réaliser une très belle plus-value.





Sous les couleurs du Sporting de Charleroi, Yacine Titraoui a disputé un total de 74 matchs toutes compétitions confondues. Il a inscrit sept buts et délivré cinq passes décisives. La saison dernière, il a été l'un des pions essentiels du club, disputant pas moins de 42 rencontres toutes compétitions confondues, inscrivant cinq buts et délivrant trois passes décisives.