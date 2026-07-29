Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/07: Frey

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Frey

Un retour qui enflammerait le Bosuil : l'Antwerp cible un ancien buteur

L'Antwerp pourrait rapatrier un ancien chouchou des supporters. Michael Frey, libre de tout contrat, figure sur les tablettes du Great Old. (Lire la suite)