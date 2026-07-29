Anderlecht n'a pas tardé : la quatrième recrue de l'été déjà présentée

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C'est une presque certitude, le Sporting d'Anderlecht tient sa quatrième recrue estivale en la personne d'Oliver Antman. L'ailier finlandais est attendu à Bruxelles pour passer sa visite médicale et signer son contrat, lui qui a disputé 28 rencontres avec les Glasgow Rangers la saison dernière.