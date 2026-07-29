Après Rafiki Saïd, un autre titulaire du Standard pourrait filer en Angleterre contre une belle somme

Henry Lawrence fait partie des titulaires du Standard susceptibles de s'en aller avant la fin du mercato malgré un contrat courant jusqu'en juin 2029. Le défenseur anglais attire plusieurs clubs dans son pays natal, tandis que le Matricule 16 a déjà repoussé une autre offre en début de mercato.

Nous vous en parlions cette semaine : deux profils sont encore activement recherchés par la direction du Standard, qui agira ensuite en fonction du mercato sortant durant la fin de la fenêtre des transferts.

En effet, aucun titulaire de Vincent Euvrard ne sera retenu si l'offre adéquate arrive sur la table, et chaque départ d'un joueur un minimum important sera remplacé. Cela pourrait être le cas pour l'un des défenseurs titulaires des Rouches : Henry Lawrence.

Arrivé sur la pointe des pieds au sein du SL16 FC à l'été 2023 en provenance du centre de formation de Chelsea, le Londonien a gravi les échelons jusqu'à s'imposer en équipe première, avec laquelle il a déjà pris part à 67 matchs officiels (un but, trois assists).

De l'intérêt en Angleterre pour Henry Lawrence

Joueur polyvalent, capable d'évoluer au centre de la défense comme sur un côté, fiable et accompagné d'une bonne mentalité, il attirerait désormais l'attention de plusieurs clubs dans son pays de naissance. Selon les informations du média anglais FootyInsider, Ipswich Town, en Premier League, et les Blackburn Rovers, en Championship, feraient partie des nombreuses équipes intéressées par ses services.



Les deux formations d'Outre-Manche ne sont pas les premières à se mettre sur la piste du défenseur de 24 ans, pour qui le Standard aurait déjà repoussé une offre du Dinamo Kiev au début du mercato. Évalué à quatre millions d'euros sur le site de référence Transfermarkt, Henry Lawrence ne sera cédé par les Rouches que contre un bon chèque, lui qui dispose encore d'un contrat courant jusqu'au 30 juin 2029 en bord de Meuse.