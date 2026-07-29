Après Tzolis et bientôt Onyedika, le Club de Bruges pourrait encore perdre un titulaire

Muzamel Rahmat Johan Walckiers
Muzamel Rahmat et Johan Walckiers
| Commentaire
Après Tzolis et bientôt Onyedika, le Club de Bruges pourrait encore perdre un titulaire
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Revenu de la Coupe du monde 2026, Joaquin Seys pourrait bientôt vivre un tournant. Newcastle s'intéresse de près au latéral du Club de Bruges.

Dans le monde du football, beaucoup estiment que le moment est venu pour Joaquin Seys de franchir un nouveau cap. Le latéral gauche s'est imposé comme titulaire indiscutable au Club de Bruges au cours des deux dernières saisons et compte parmi les défenseurs les plus prometteurs de Belgique.

Même s'il a peu joué lors de la Coupe du monde 2026, Seys a marqué les esprits. Son entrée en jeu face à l'Espagne a été remarquée. Chargé de contenir Lamine Yamal, il a parfaitement rempli sa mission.

Ce n'était pas une première. La saison dernière, lors de l'affrontement entre le Club de Bruges et le FC Barcelone en Ligue des champions, Seys avait livré une prestation convaincante face à la pépite espagnole, remportant plusieurs de leurs duels.

Intérêt venu de Premier League

Les clubs étrangers ont évidemment remarqué les progrès de Seys. Newcastle suivrait le Belge de près, selon plusieurs médias anglais.

Rien d'étonnant. Arrière gauche de formation, Seys est aussi capable d'évoluer sur le flanc droit. Une polyvalence très recherchée par les clubs des grands championnats européens.

Lire aussi… Quid de la Supercoupe de Belgique ? Ivan Leko récupère ses Diables Rouges, et peut déjà se creuser la tête

Titulaire indiscutable depuis deux saisons, il compte 95 matchs avec le Club et a contribué au sacre national remporté par les Blauw en Zwart la saison passée.

L'heure d'un nouveau défi ?

Le camp de Seys estime que le moment est venu de franchir un nouveau cap. Le latéral s'est illustré aussi bien en Ligue des champions qu'à la Coupe du monde. Sa cote n'a jamais été aussi élevée et un départ vers un grand championnat semble logique.

Le Club de Bruges ne l'entend pas de cette oreille. Les Blauw en Zwart ont perdu plusieurs cadres cet été. Simon Mignolet a pris sa retraite, Aleksandar Stankovic est retourné à l'Inter, Christos Tzolis a quitté le club et Raphael Onyedika est sur le départ.

Ces dernières années, le Club a montré à plusieurs reprises qu'il ne se laissait pas dicter son calendrier par le marché des transferts. Les joueurs partent quand le club estime que le moment est opportun, pas nécessairement dès la première grosse offre.

Bruges a affiché cette ligne de conduite dans le dossier Nicolò Tresoldi. Il devrait en être de même pour Seys. Malgré les convoitises, les Blauw en Zwart souhaitent le conserver au moins une saison supplémentaire.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Coupe du Monde
Coupe du Monde Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
FC Bruges
Belgique
Joaquin Seys

Plus de news

Kevin De Bruyne se lâche à Ibiza : le Diable Rouge derrière les platines d'un DJ mondialement connu

Kevin De Bruyne se lâche à Ibiza : le Diable Rouge derrière les platines d'un DJ mondialement connu

23:07
34 millions d’euros encaissés en un an : Westerlo a battu son record, mais doit encore se renforcer

34 millions d’euros encaissés en un an : Westerlo a battu son record, mais doit encore se renforcer

08:00
Quid de la Supercoupe de Belgique ? Ivan Leko récupère ses Diables Rouges, et peut déjà se creuser la tête

Quid de la Supercoupe de Belgique ? Ivan Leko récupère ses Diables Rouges, et peut déjà se creuser la tête

18:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/07: Frey

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/07: Frey

06:30
Incroyable ascension : le PSG et la Juventus veulent un ancien de Jupiler Pro League

Incroyable ascension : le PSG et la Juventus veulent un ancien de Jupiler Pro League

07:00
Un retour qui enflammerait le Bosuil : l'Antwerp cible un ancien buteur

Un retour qui enflammerait le Bosuil : l'Antwerp cible un ancien buteur

06:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/07: Bibout - Openda - Tresoldi

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/07: Bibout - Openda - Tresoldi

22:00
Un ancien Brugeois à la dérive : son club l'envoie en prêt en Turquie

Un ancien Brugeois à la dérive : son club l'envoie en prêt en Turquie

21:34
"On dirait qu'on va créer une équipe belge" : Loïs Openda explique pourquoi il a dit oui à Lyon

"On dirait qu'on va créer une équipe belge" : Loïs Openda explique pourquoi il a dit oui à Lyon

22:30
À peine un an après son arrivée : un club français veut s'offrir un talent de Genk

À peine un an après son arrivée : un club français veut s'offrir un talent de Genk

22:00
Le Club de Bruges a identifié le futur patron de sa défense

Le Club de Bruges a identifié le futur patron de sa défense

19:30
Malgré une offre de 35 millions d’euros, ce cadre du Club de Bruges ne partira pas

Malgré une offre de 35 millions d’euros, ce cadre du Club de Bruges ne partira pas

17:00
Breel Embolo n'aurait pas dû être exclu face à l'Argentine : l'IFAB relance la polémique du Mondial

Breel Embolo n'aurait pas dû être exclu face à l'Argentine : l'IFAB relance la polémique du Mondial

21:05
1
"Ce n'est pas à la FIFA de le vendre" : l'UEFA s'attaque frontalement à Gianni Infantino

"Ce n'est pas à la FIFA de le vendre" : l'UEFA s'attaque frontalement à Gianni Infantino

20:06
1
Le Standard de Liège doublé ? Un ancien de Pro League prend la direction de l'Antwerp

Le Standard de Liège doublé ? Un ancien de Pro League prend la direction de l'Antwerp

20:31
OFFICIEL : Loïs Openda rejoint l'Olympique Lyonnais

OFFICIEL : Loïs Openda rejoint l'Olympique Lyonnais

20:17
Ivan Leko s’impatiente sérieusement : le temps presse pour le Club de Bruges

Ivan Leko s’impatiente sérieusement : le temps presse pour le Club de Bruges

15:00
Roméo Lavia encore absent ? Xabi Alonso fait le point sur l'état du Diable Rouge

Roméo Lavia encore absent ? Xabi Alonso fait le point sur l'état du Diable Rouge

19:43
Début de la vente des places : voici dans quels stades les Diables joueront leurs matchs de Ligue des Nations

Début de la vente des places : voici dans quels stades les Diables joueront leurs matchs de Ligue des Nations

15:30
Nouvelle polémique à la FIFA : un politicien américain veut entendre Infantino sur ses liens avec Trump

Nouvelle polémique à la FIFA : un politicien américain veut entendre Infantino sur ses liens avec Trump

18:00
1
L'espoir est permis : pourquoi la Belgique joue déjà gros pour son coefficient UEFA avec Anderlecht et Gand

L'espoir est permis : pourquoi la Belgique joue déjà gros pour son coefficient UEFA avec Anderlecht et Gand

19:00
Adriano Bertaccini n’est pas le seul : ces deux jeunes talents doivent également craindre pour leur avenir

Adriano Bertaccini n’est pas le seul : ces deux jeunes talents doivent également craindre pour leur avenir

18:40
Les deux profils activement recherchés par le Standard... qui ne s'arrêtera peut-être pas là

Les deux profils activement recherchés par le Standard... qui ne s'arrêtera peut-être pas là

17:30
Officiel : Luis Vazquez quitte le Sporting d'Anderlecht, qui s'en sort bien financièrement

Officiel : Luis Vazquez quitte le Sporting d'Anderlecht, qui s'en sort bien financièrement

16:29
Un club de Ligue 1 pose ses valises au centre d'entraînement des Diables Rouges

Un club de Ligue 1 pose ses valises au centre d'entraînement des Diables Rouges

16:00
Pourquoi René Mitongo pourrait rapporter bien plus que 2,5 M€ au Standard : “Cela peut être très bénéfique” Interview

Pourquoi René Mitongo pourrait rapporter bien plus que 2,5 M€ au Standard : “Cela peut être très bénéfique”

14:00
Fin d'un feuilleton rocambolesque : l'Italie tient enfin son nouveau sélectionneur

Fin d'un feuilleton rocambolesque : l'Italie tient enfin son nouveau sélectionneur

14:30
C'est officiel : l'Union vend un titulaire en Premier League

C'est officiel : l'Union vend un titulaire en Premier League

13:30
1
Officiel : Saint-Trond se sépare d'un attaquant pourtant auteur de buts exceptionnels

Officiel : Saint-Trond se sépare d'un attaquant pourtant auteur de buts exceptionnels

13:00
Un joueur de l'Union victime d'une violente agression en plein jour à Bruxelles !

Un joueur de l'Union victime d'une violente agression en plein jour à Bruxelles !

12:30
Un jeune international belge en route vers un premier transfert à l'étranger à seulement 18 ans ?

Un jeune international belge en route vers un premier transfert à l'étranger à seulement 18 ans ?

11:40
OFFICIEL : Virton recrute un nouveau gardien en provenance de D1A

OFFICIEL : Virton recrute un nouveau gardien en provenance de D1A

10:40
Un mois décisif : ces Diables Rouges attendent encore un transfert cet été

Un mois décisif : ces Diables Rouges attendent encore un transfert cet été

28/07
Insolite : Cristiano Ronaldo reçoit une pique de... Ryanair

Insolite : Cristiano Ronaldo reçoit une pique de... Ryanair

11:20
1
OFFICIEL : Zinédine Zidane est le nouveau sélectionneur de l’équipe de France

OFFICIEL : Zinédine Zidane est le nouveau sélectionneur de l’équipe de France

11:07
1
L'arbitre de la finale de la Coupe du monde 2026 met un terme à sa carrière

L'arbitre de la finale de la Coupe du monde 2026 met un terme à sa carrière

10:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Supercoupe
FC Bruges FC Bruges 31/07 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved