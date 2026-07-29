Après Tzolis et bientôt Onyedika, le Club de Bruges pourrait encore perdre un titulaire

Revenu de la Coupe du monde 2026, Joaquin Seys pourrait bientôt vivre un tournant. Newcastle s'intéresse de près au latéral du Club de Bruges.

Dans le monde du football, beaucoup estiment que le moment est venu pour Joaquin Seys de franchir un nouveau cap. Le latéral gauche s'est imposé comme titulaire indiscutable au Club de Bruges au cours des deux dernières saisons et compte parmi les défenseurs les plus prometteurs de Belgique.

Même s'il a peu joué lors de la Coupe du monde 2026, Seys a marqué les esprits. Son entrée en jeu face à l'Espagne a été remarquée. Chargé de contenir Lamine Yamal, il a parfaitement rempli sa mission.

Ce n'était pas une première. La saison dernière, lors de l'affrontement entre le Club de Bruges et le FC Barcelone en Ligue des champions, Seys avait livré une prestation convaincante face à la pépite espagnole, remportant plusieurs de leurs duels.

Intérêt venu de Premier League

Les clubs étrangers ont évidemment remarqué les progrès de Seys. Newcastle suivrait le Belge de près, selon plusieurs médias anglais.

Rien d'étonnant. Arrière gauche de formation, Seys est aussi capable d'évoluer sur le flanc droit. Une polyvalence très recherchée par les clubs des grands championnats européens.



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Titulaire indiscutable depuis deux saisons, il compte 95 matchs avec le Club et a contribué au sacre national remporté par les Blauw en Zwart la saison passée.

L'heure d'un nouveau défi ?

Le camp de Seys estime que le moment est venu de franchir un nouveau cap. Le latéral s'est illustré aussi bien en Ligue des champions qu'à la Coupe du monde. Sa cote n'a jamais été aussi élevée et un départ vers un grand championnat semble logique.

Le Club de Bruges ne l'entend pas de cette oreille. Les Blauw en Zwart ont perdu plusieurs cadres cet été. Simon Mignolet a pris sa retraite, Aleksandar Stankovic est retourné à l'Inter, Christos Tzolis a quitté le club et Raphael Onyedika est sur le départ.

Ces dernières années, le Club a montré à plusieurs reprises qu'il ne se laissait pas dicter son calendrier par le marché des transferts. Les joueurs partent quand le club estime que le moment est opportun, pas nécessairement dès la première grosse offre.

Bruges a affiché cette ligne de conduite dans le dossier Nicolò Tresoldi. Il devrait en être de même pour Seys. Malgré les convoitises, les Blauw en Zwart souhaitent le conserver au moins une saison supplémentaire.