"Je suis très fier" : les premiers mots de Kjell Scherpen après sa signature à Ipswich Town

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
| Commentaire
"Je suis très fier" : les premiers mots de Kjell Scherpen après sa signature à Ipswich Town
Photo: © photonews
Deviens fan de Ipswich Town! 9

Kjell Scherpen va bientôt quitter l'Union Saint-Gilloise. Les discussions avec Ipswich Town ont avancé et un accord entre les deux clubs a été trouvé. Le gardien néerlandais retourne donc en Premier League.

Nicolas Baccus

Les premiers mots de Kjell Scherpen à Ipswich Town

Kjell Scherpen a exprimé ses premiers mots sous les couleurs d'Ipswich Town dans une interview accordée au club anglais : "C’est un moment dont je suis très fier. C’est une excellente occasion pour moi de montrer mes qualités et de me tester dans le meilleur championnat du monde. J’ai donc vraiment hâte de créer de beaux souvenirs ensemble."

"J’ai eu d’excellentes discussions et tout s’est montré très positif ici, ce qui m’a rendu très enthousiaste à l’idée de rejoindre Ipswich Town FC", a-t-il conclu.

Loïc Woos

Kjell Scherpen quitte officiellement l'Union pour Ipswich Town

Attendue depuis quelques jours, l'officialisation est tombée ce mardi pour Kjell Scherpen, qui quitte officiellement l'Union Saint-Gilloise pour rejoindre Ipswich Town, en Premier League, pour une indemnité avoisinant les 13 millions d'euros, bonus compris.

"Kjell 'de Lange' Scherpen a été un pilier pour l'Union dès le premier jour. Un rempart fiable dans les cages, souverain dans les airs. Merci pour cette saison inoubliable, marquée par la Ligue des Champions et une victoire en Coupe. Bonne chance, Kjell", écrit le club bruxellois, qui doit donc trouver un nouveau gardien titulaire avant le début de saison.

Loïc Woos

Accord entre l'Union et Ipswich pour Scherpen !

C'était dans l'air depuis quelques jours. Selon les informations de nos confrères néerlandais de Voetbal International, l'Union Saint-Gilloise et Ipswich Town auraient trouvé un accord pour permettre au portier de 26 ans de retrouver la Premier League.

Le transfert de Scherpen devrait rapporter environ treize millions d'euros à l'Union, bonus compris. Le gardien est déjà en route pour l'Angleterre, où il passera sa visite médicale ce week-end. Si aucun problème n'est détecté, il signera un contrat jusqu'au 30 juin 2030, laissant donc l'Union en quête d'un remplaçant à une semaine de la Supercoupe de Belgique.

Kjell Scherpen devrait bientôt quitter l'Union Saint-Gilloise. Les discussions avec Ipswich Town avancent bien et un accord entre les deux clubs est proche. Le gardien néerlandais veut retourner en Premier League.

Absent ce samedi lors du match amical face à Lille (victoire 2-1), Kjell Scherpen n'était pas laissé au repos. Le gardien de l'Union Saint-Gilloise est en passe de rejoindre Ipswich Town, qui négocie activement avec le club bruxellois depuis plusieurs semaines.

Une question de jours ?

Arrivé à l'Union Saint-Gilloise l'été dernier en provenance de Brighton (le même propriétaire que l'Union), Scherpen n'aura mis que quelques mois pour s'imposer. Le gardien néerlandais a disputé 43 rencontres sous les couleurs bruxelloises, avec 21 clean sheets à la clé. Des performances qui ont fait grimper sa valeur marchande à huit millions d'euros, selon Transfermarkt.

Ces prestations n'ont pas échappé à Ipswich Town, qui souhaite le rapatrier en Angleterre. Mais les discussions ont pris un peu plus de temps que prévu. L'Union devait penser à ses intérêts financiers, puisqu'une partie de l'indemnité de transfert reviendra à Brighton en raison d'une clause négociée lors de son départ. Les deux clubs sont proches d'un accord selon Het Nieuwsblad.

Kjell Scherpen veut s'imposer en Premier League

En 2021, il avait quitté l'Ajax Amsterdam pour Brighton, où il n'avait pas réussi à s'imposer. Après plusieurs prêts, notamment au KV Ostende, c'est à l'Union qu'il a retrouvé son meilleur niveau. À 26 ans, il espère s'installer durablement en Premier League.

Un autre gardien dans le viseur de l'Union Saint-Gilloise

Le départ de Scherpen obligera l'Union à réorganiser sa hiérarchie dans les buts. Le club bruxellois a annoncé l'arrivée de Keo Boets, qui évoluait au STVV et au KRC Genk. Avec son intégration, l'Union retrouve un groupe composé de quatre portiers. Jonas Kersken fait partie des profils étudiés pour le poste de numéro un. Le gardien allemand sort d'une saison convaincante avec l'Arminia Bielefeld, où il était le titulaire indiscutable.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Ipswich Town
Kjell Scherpen

Plus de news

Konstantinos Karetsas est arrivé à Dortmund pour passer sa visite médicale

Konstantinos Karetsas est arrivé à Dortmund pour passer sa visite médicale

10:49
Accord trouvé : Yacine Titraoui en route vers un transfert à l'étranger pour huit millions d'euros ?

Accord trouvé : Yacine Titraoui en route vers un transfert à l'étranger pour huit millions d'euros ?

10:45
🎥 Déjà à l'oeuvre en présaison : la future arme d'Anderlecht pourrait être...les rentrées en touche

🎥 Déjà à l'oeuvre en présaison : la future arme d'Anderlecht pourrait être...les rentrées en touche

11:30
Live. Les dernière rumeurs, les officialisations 29/07

Live. Les dernière rumeurs, les officialisations 29/07

11:22
OFFICIEL : cité au Standard de Liège, Maxime Busi rejoint finalement un autre club de Pro League

OFFICIEL : cité au Standard de Liège, Maxime Busi rejoint finalement un autre club de Pro League

10:35
📷 Amadou Onana tout sourire sur son lit d’hôpital : "Alhamdulillah"

📷 Amadou Onana tout sourire sur son lit d’hôpital : "Alhamdulillah"

09:21
OFFICIEL : après un passage d’une saison au RFC Liège, Jordi Belin retourne au Patro Eisden

OFFICIEL : après un passage d’une saison au RFC Liège, Jordi Belin retourne au Patro Eisden

10:10
"Tout indique clairement que je vais arrêter" : Manuel Neuer bientôt prêt à prendre sa retraite ?

"Tout indique clairement que je vais arrêter" : Manuel Neuer bientôt prêt à prendre sa retraite ?

09:00
34 millions d’euros encaissés en un an : Westerlo a battu son record, mais doit encore se renforcer

34 millions d’euros encaissés en un an : Westerlo a battu son record, mais doit encore se renforcer

08:00
Matías Fernández-Pardo voudrait quitter le LOSC, mais son club refuse : plusieurs grands clubs sont intéressés

Matías Fernández-Pardo voudrait quitter le LOSC, mais son club refuse : plusieurs grands clubs sont intéressés

08:30
Après Tzolis et bientôt Onyedika, le Club de Bruges pourrait encore perdre un titulaire

Après Tzolis et bientôt Onyedika, le Club de Bruges pourrait encore perdre un titulaire

07:30
Incroyable ascension : le PSG et la Juventus veulent un ancien de Jupiler Pro League

Incroyable ascension : le PSG et la Juventus veulent un ancien de Jupiler Pro League

07:00
Un retour qui enflammerait le Bosuil : l'Antwerp cible un ancien buteur

Un retour qui enflammerait le Bosuil : l'Antwerp cible un ancien buteur

06:30
Kevin De Bruyne se lâche à Ibiza : le Diable Rouge derrière les platines d'un DJ mondialement connu

Kevin De Bruyne se lâche à Ibiza : le Diable Rouge derrière les platines d'un DJ mondialement connu

23:07
"On dirait qu'on va créer une équipe belge" : Loïs Openda explique pourquoi il a dit oui à Lyon

"On dirait qu'on va créer une équipe belge" : Loïs Openda explique pourquoi il a dit oui à Lyon

22:30
À peine un an après son arrivée : un club français veut s'offrir un talent de Genk

À peine un an après son arrivée : un club français veut s'offrir un talent de Genk

22:00
Un ancien Brugeois à la dérive : son club l'envoie en prêt en Turquie

Un ancien Brugeois à la dérive : son club l'envoie en prêt en Turquie

21:34
Breel Embolo n'aurait pas dû être exclu face à l'Argentine : l'IFAB relance la polémique du Mondial

Breel Embolo n'aurait pas dû être exclu face à l'Argentine : l'IFAB relance la polémique du Mondial

21:05
1
OFFICIEL : Loïs Openda rejoint l'Olympique Lyonnais

OFFICIEL : Loïs Openda rejoint l'Olympique Lyonnais

20:17
Roméo Lavia encore absent ? Xabi Alonso fait le point sur l'état du Diable Rouge

Roméo Lavia encore absent ? Xabi Alonso fait le point sur l'état du Diable Rouge

19:43
Le Club de Bruges a identifié le futur patron de sa défense

Le Club de Bruges a identifié le futur patron de sa défense

19:30
"Ce n'est pas à la FIFA de le vendre" : l'UEFA s'attaque frontalement à Gianni Infantino

"Ce n'est pas à la FIFA de le vendre" : l'UEFA s'attaque frontalement à Gianni Infantino

20:06
1
L'espoir est permis : pourquoi la Belgique joue déjà gros pour son coefficient UEFA avec Anderlecht et Gand

L'espoir est permis : pourquoi la Belgique joue déjà gros pour son coefficient UEFA avec Anderlecht et Gand

19:00
Quid de la Supercoupe de Belgique ? Ivan Leko récupère ses Diables Rouges, et peut déjà se creuser la tête

Quid de la Supercoupe de Belgique ? Ivan Leko récupère ses Diables Rouges, et peut déjà se creuser la tête

18:20
Adriano Bertaccini n’est pas le seul : ces deux jeunes talents doivent également craindre pour leur avenir

Adriano Bertaccini n’est pas le seul : ces deux jeunes talents doivent également craindre pour leur avenir

18:40
Les deux profils activement recherchés par le Standard... qui ne s'arrêtera peut-être pas là

Les deux profils activement recherchés par le Standard... qui ne s'arrêtera peut-être pas là

17:30
Nouvelle polémique à la FIFA : un politicien américain veut entendre Infantino sur ses liens avec Trump

Nouvelle polémique à la FIFA : un politicien américain veut entendre Infantino sur ses liens avec Trump

18:00
1
Malgré une offre de 35 millions d’euros, ce cadre du Club de Bruges ne partira pas

Malgré une offre de 35 millions d’euros, ce cadre du Club de Bruges ne partira pas

17:00
Officiel : Luis Vazquez quitte le Sporting d'Anderlecht, qui s'en sort bien financièrement

Officiel : Luis Vazquez quitte le Sporting d'Anderlecht, qui s'en sort bien financièrement

16:29
Un club de Ligue 1 pose ses valises au centre d'entraînement des Diables Rouges

Un club de Ligue 1 pose ses valises au centre d'entraînement des Diables Rouges

16:00
Ivan Leko s’impatiente sérieusement : le temps presse pour le Club de Bruges

Ivan Leko s’impatiente sérieusement : le temps presse pour le Club de Bruges

15:00
Début de la vente des places : voici dans quels stades les Diables joueront leurs matchs de Ligue des Nations

Début de la vente des places : voici dans quels stades les Diables joueront leurs matchs de Ligue des Nations

15:30
Pourquoi René Mitongo pourrait rapporter bien plus que 2,5 M€ au Standard : “Cela peut être très bénéfique” Interview

Pourquoi René Mitongo pourrait rapporter bien plus que 2,5 M€ au Standard : “Cela peut être très bénéfique”

14:00
Fin d'un feuilleton rocambolesque : l'Italie tient enfin son nouveau sélectionneur

Fin d'un feuilleton rocambolesque : l'Italie tient enfin son nouveau sélectionneur

14:30
Officiel : Saint-Trond se sépare d'un attaquant pourtant auteur de buts exceptionnels

Officiel : Saint-Trond se sépare d'un attaquant pourtant auteur de buts exceptionnels

13:00
Un joueur de l'Union victime d'une violente agression en plein jour à Bruxelles !

Un joueur de l'Union victime d'une violente agression en plein jour à Bruxelles !

12:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Supercoupe
FC Bruges FC Bruges 31/07 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved