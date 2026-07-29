Cet ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire se verrait bien entraîner en Belgique

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
Cet ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire se verrait bien entraîner en Belgique
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Après avoir acquis une grande expérience sur le continent africain, le Français Patrice Beaumelle (48 ans) pourrait bien faire son grand retour en Europe dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Un retour qui pourrait s'effectuer dans l'élite de notre football.

Dans le monde du football professionnel depuis le début des années 2000, Patrice Beaumelle a commencé sa carrière en tant que préparateur physique à Montpellier, puis en tant qu'assistant à Nîmes, avant de s'expatrier sur le continent africain.

Devenu l'adjoint d'Hervé Renard à l'USM Alger, il a ensuite accompagné son compatriote en Zambie, en Côte d'Ivoire, à Lille et au Maroc, avant de revenir sur le banc de la sélection ivoirienne, cette fois en qualité de sélectionneur, en mars 2020.

En Coupe d'Afrique, début 2022, ses Éléphants avaient été cruellement éliminés aux tirs au but dès les huitièmes de finale face à l'Égypte, finaliste battu... aux tirs au but contre le Sénégal. Reparti ensuite au MC Alger, à Umm Salal, au Qatar, sur le banc de la sélection angolaise puis à l'ES Tunis, Patrice Beaumelle est libre depuis le début du mois de mai 2026, mais pourrait ne pas le rester très longtemps.

Patrice Beaumelle n'exclut pas d'entraîner en Belgique

Selon nos informations, le natif d'Arles étudierait la possibilité d'un retour en Europe, et la Jupiler Pro League ferait partie de ses destinations potentielles. Des contacts auraient d'ailleurs été noués avec des clubs ayant finalement réalisé un autre choix cet été, mais le nom de Patrice Beaumelle pourrait bien figurer sur quelques listes restreintes en cas de mouvement sur les bancs de notre championnat.

Notre plat pays n'est toutefois pas le seul endroit où pourrait atterrir Patrice Beaumelle, qui visera le bon projet et qui n'exclut pas non plus de rester encore quelques années sur le continent africain, lui qui s'est proposé pour succéder à Pape Thiaw sur le banc du Sénégal, où l'ancien international français Patrick Vieira est cité comme grand favori.

Vainqueur de deux Coupes d'Afrique (Zambie 2012, Côte d'Ivoire 2015) et d'un Championnat d'Afrique des nations (Maroc 2018) en tant qu'entraîneur assistant, Patrice Beaumelle a remporté son premier trophée en tant qu'entraîneur principal avec le MC Alger, champion d'Algérie au terme de la saison 2023-2024. Un succès que le Français de 48 ans aimerait retrouver.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Patrice Beaumelle

Plus de news

Passé sept ans au Standard, ce défenseur relancé en D1B signe en France

Passé sept ans au Standard, ce défenseur relancé en D1B signe en France

14:30
Mitongo, Bisiwu, Furo : le supporter belge condamné à voir partir les jeunes de son club avant leur éclosion ?

Mitongo, Bisiwu, Furo : le supporter belge condamné à voir partir les jeunes de son club avant leur éclosion ?

14:00
Débuts compliqués pour Wouter Vrancken en Écosse : Hearts ne disputera pas la Ligue des champions

Débuts compliqués pour Wouter Vrancken en Écosse : Hearts ne disputera pas la Ligue des champions

13:00
Manchester City l’a payé 15 millions d’euros : pourquoi Sverre Nypan a choisi Lommel

Manchester City l’a payé 15 millions d’euros : pourquoi Sverre Nypan a choisi Lommel

12:00
Gift Orban se fait déjà remarquer en Turquie : Besnik Hasi a le sourire

Gift Orban se fait déjà remarquer en Turquie : Besnik Hasi a le sourire

12:30
Konstantinos Karetsas est arrivé à Dortmund pour passer sa visite médicale

Konstantinos Karetsas est arrivé à Dortmund pour passer sa visite médicale

10:49
Accord trouvé : Yacine Titraoui en route vers un transfert à l'étranger pour huit millions d'euros ?

Accord trouvé : Yacine Titraoui en route vers un transfert à l'étranger pour huit millions d'euros ?

10:45
🎥 Déjà à l'oeuvre en présaison : la future arme d'Anderlecht pourrait être...les rentrées en touche

🎥 Déjà à l'oeuvre en présaison : la future arme d'Anderlecht pourrait être...les rentrées en touche

11:30
Live. Les dernière rumeurs, les officialisations 29/07

Live. Les dernière rumeurs, les officialisations 29/07

11:22
"Je suis très fier" : les premiers mots de Kjell Scherpen après sa signature à Ipswich Town

"Je suis très fier" : les premiers mots de Kjell Scherpen après sa signature à Ipswich Town

10:55
1
OFFICIEL : cité au Standard de Liège, Maxime Busi rejoint finalement un autre club de Pro League

OFFICIEL : cité au Standard de Liège, Maxime Busi rejoint finalement un autre club de Pro League

10:35
OFFICIEL : après un passage d’une saison au RFC Liège, Jordi Belin retourne au Patro Eisden

OFFICIEL : après un passage d’une saison au RFC Liège, Jordi Belin retourne au Patro Eisden

10:10
📷 Amadou Onana tout sourire sur son lit d’hôpital : "Alhamdulillah"

📷 Amadou Onana tout sourire sur son lit d’hôpital : "Alhamdulillah"

09:21
"Tout indique clairement que je vais arrêter" : Manuel Neuer bientôt prêt à prendre sa retraite ?

"Tout indique clairement que je vais arrêter" : Manuel Neuer bientôt prêt à prendre sa retraite ?

09:00
34 millions d’euros encaissés en un an : Westerlo a battu son record, mais doit encore se renforcer

34 millions d’euros encaissés en un an : Westerlo a battu son record, mais doit encore se renforcer

08:00
Matías Fernández-Pardo voudrait quitter le LOSC, mais son club refuse : plusieurs grands clubs sont intéressés

Matías Fernández-Pardo voudrait quitter le LOSC, mais son club refuse : plusieurs grands clubs sont intéressés

08:30
Après Tzolis et bientôt Onyedika, le Club de Bruges pourrait encore perdre un titulaire

Après Tzolis et bientôt Onyedika, le Club de Bruges pourrait encore perdre un titulaire

07:30
Incroyable ascension : le PSG et la Juventus veulent un ancien de Jupiler Pro League

Incroyable ascension : le PSG et la Juventus veulent un ancien de Jupiler Pro League

07:00
Un retour qui enflammerait le Bosuil : l'Antwerp cible un ancien buteur

Un retour qui enflammerait le Bosuil : l'Antwerp cible un ancien buteur

06:30
Kevin De Bruyne se lâche à Ibiza : le Diable Rouge derrière les platines d'un DJ mondialement connu

Kevin De Bruyne se lâche à Ibiza : le Diable Rouge derrière les platines d'un DJ mondialement connu

23:07
"On dirait qu'on va créer une équipe belge" : Loïs Openda explique pourquoi il a dit oui à Lyon

"On dirait qu'on va créer une équipe belge" : Loïs Openda explique pourquoi il a dit oui à Lyon

22:30
À peine un an après son arrivée : un club français veut s'offrir un talent de Genk

À peine un an après son arrivée : un club français veut s'offrir un talent de Genk

22:00
Un ancien Brugeois à la dérive : son club l'envoie en prêt en Turquie

Un ancien Brugeois à la dérive : son club l'envoie en prêt en Turquie

21:34
Breel Embolo n'aurait pas dû être exclu face à l'Argentine : l'IFAB relance la polémique du Mondial

Breel Embolo n'aurait pas dû être exclu face à l'Argentine : l'IFAB relance la polémique du Mondial

21:05
1
OFFICIEL : Loïs Openda rejoint l'Olympique Lyonnais

OFFICIEL : Loïs Openda rejoint l'Olympique Lyonnais

20:17
Le Club de Bruges a identifié le futur patron de sa défense

Le Club de Bruges a identifié le futur patron de sa défense

19:30
"Ce n'est pas à la FIFA de le vendre" : l'UEFA s'attaque frontalement à Gianni Infantino

"Ce n'est pas à la FIFA de le vendre" : l'UEFA s'attaque frontalement à Gianni Infantino

20:06
1
Roméo Lavia encore absent ? Xabi Alonso fait le point sur l'état du Diable Rouge

Roméo Lavia encore absent ? Xabi Alonso fait le point sur l'état du Diable Rouge

19:43
L'espoir est permis : pourquoi la Belgique joue déjà gros pour son coefficient UEFA avec Anderlecht et Gand

L'espoir est permis : pourquoi la Belgique joue déjà gros pour son coefficient UEFA avec Anderlecht et Gand

19:00
Quid de la Supercoupe de Belgique ? Ivan Leko récupère ses Diables Rouges, et peut déjà se creuser la tête

Quid de la Supercoupe de Belgique ? Ivan Leko récupère ses Diables Rouges, et peut déjà se creuser la tête

18:20
Adriano Bertaccini n’est pas le seul : ces deux jeunes talents doivent également craindre pour leur avenir

Adriano Bertaccini n’est pas le seul : ces deux jeunes talents doivent également craindre pour leur avenir

18:40
Les deux profils activement recherchés par le Standard... qui ne s'arrêtera peut-être pas là

Les deux profils activement recherchés par le Standard... qui ne s'arrêtera peut-être pas là

17:30
Nouvelle polémique à la FIFA : un politicien américain veut entendre Infantino sur ses liens avec Trump

Nouvelle polémique à la FIFA : un politicien américain veut entendre Infantino sur ses liens avec Trump

18:00
1
Malgré une offre de 35 millions d’euros, ce cadre du Club de Bruges ne partira pas

Malgré une offre de 35 millions d’euros, ce cadre du Club de Bruges ne partira pas

17:00
Officiel : Luis Vazquez quitte le Sporting d'Anderlecht, qui s'en sort bien financièrement

Officiel : Luis Vazquez quitte le Sporting d'Anderlecht, qui s'en sort bien financièrement

16:29
Un club de Ligue 1 pose ses valises au centre d'entraînement des Diables Rouges

Un club de Ligue 1 pose ses valises au centre d'entraînement des Diables Rouges

16:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Supercoupe
FC Bruges FC Bruges 31/07 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved