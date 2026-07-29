Cet ancien sélectionneur de la Côte d'Ivoire se verrait bien entraîner en Belgique

Après avoir acquis une grande expérience sur le continent africain, le Français Patrice Beaumelle (48 ans) pourrait bien faire son grand retour en Europe dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Un retour qui pourrait s'effectuer dans l'élite de notre football.

Dans le monde du football professionnel depuis le début des années 2000, Patrice Beaumelle a commencé sa carrière en tant que préparateur physique à Montpellier, puis en tant qu'assistant à Nîmes, avant de s'expatrier sur le continent africain.

Devenu l'adjoint d'Hervé Renard à l'USM Alger, il a ensuite accompagné son compatriote en Zambie, en Côte d'Ivoire, à Lille et au Maroc, avant de revenir sur le banc de la sélection ivoirienne, cette fois en qualité de sélectionneur, en mars 2020.

En Coupe d'Afrique, début 2022, ses Éléphants avaient été cruellement éliminés aux tirs au but dès les huitièmes de finale face à l'Égypte, finaliste battu... aux tirs au but contre le Sénégal. Reparti ensuite au MC Alger, à Umm Salal, au Qatar, sur le banc de la sélection angolaise puis à l'ES Tunis, Patrice Beaumelle est libre depuis le début du mois de mai 2026, mais pourrait ne pas le rester très longtemps.

Patrice Beaumelle n'exclut pas d'entraîner en Belgique

Selon nos informations, le natif d'Arles étudierait la possibilité d'un retour en Europe, et la Jupiler Pro League ferait partie de ses destinations potentielles. Des contacts auraient d'ailleurs été noués avec des clubs ayant finalement réalisé un autre choix cet été, mais le nom de Patrice Beaumelle pourrait bien figurer sur quelques listes restreintes en cas de mouvement sur les bancs de notre championnat.

Notre plat pays n'est toutefois pas le seul endroit où pourrait atterrir Patrice Beaumelle, qui visera le bon projet et qui n'exclut pas non plus de rester encore quelques années sur le continent africain, lui qui s'est proposé pour succéder à Pape Thiaw sur le banc du Sénégal, où l'ancien international français Patrick Vieira est cité comme grand favori.





Vainqueur de deux Coupes d'Afrique (Zambie 2012, Côte d'Ivoire 2015) et d'un Championnat d'Afrique des nations (Maroc 2018) en tant qu'entraîneur assistant, Patrice Beaumelle a remporté son premier trophée en tant qu'entraîneur principal avec le MC Alger, champion d'Algérie au terme de la saison 2023-2024. Un succès que le Français de 48 ans aimerait retrouver.