Charleroi peut passer à l'action, beaucoup de concurrence : une pépite du football géorgien vers la Belgique ?

Jeune talent du football géorgien et titulaire indiscutable tant en club qu'en équipe nationale espoirs, Nikoloz Dadiani attire l'attention de plusieurs clubs belges : le Sporting Charleroi, Zulte Waregem et Lommel. Ils ne sont toutefois pas les trois seuls sur le dossier.

Partout en Belgique, le mercato estival s'accélère à moins de dix jours désormais de la reprise du championnat, et à quelques dizaines d'heures de la Supercoupe de Belgique, programmée ce vendredi soir au Jan Breydelstadion entre le Club de Bruges et l'Union.

Plusieurs clubs se retrouvent parfois sur la même cible, à l'image ici du Sporting Charleroi, de Zulte Waregem et de Lommel qui ont, selon nos informations, marqué un intérêt concret pour Nikoloz Dadiani.

Le médian défensif géorgien de 21 ans évolue du côté de l'Iberia 1999, dans son pays natal, où il compte déjà 82 rencontres chez les professionnels, affiche des statistiques (élevées pour un joueur de cette position) de sept buts et huit passes décisives, et vient de remporter le championnat de Géorgie avec son club lors des deux dernières saisons.

Charleroi, Zulte, Lommel, l'Italie, le Portugal et la France : Nikoloz Dadiani très courtisé

Indiscutable tant en club que chez les espoirs géorgiens, Nikoloz Dadiani ne suscite pas seulement de l'intérêt en Belgique, puisque des clubs italiens, portugais et français seraient également très bien renseignés sur le dossier.

Titulaire ce mercredi soir sur la pelouse du Slovan Bratislava lors du match retour du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions (victoire 0-2 des Slovaques en Géorgie au match aller), Dadiani sera, toujours selon nos informations, scouté par un représentant de Manchester City, le mastodonte du City Football Group dont fait désormais partie le club néerlandophone depuis mai 2020, mais aussi par des représentants du Paris FC et de Zulte Waregem.





Tout ce beau monde s'intéresse donc à Nikoloz Dadiani, qui pourrait être libéré contre une indemnité comprise entre 500.000 € et 600.000 € environ, lui dont le contrat expirera le 31 décembre 2026. D'après nos sources, Charleroi pourrait tenter sa chance avec une première offre à 300.000 € et 10 % sur la plus-value du futur transfert. Le joueur, lui, est estimé à 350.000 € sur le site de référence Transfermarkt.