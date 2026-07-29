Débuts compliqués pour Wouter Vrancken en Écosse : Hearts ne disputera pas la Ligue des champions

Wouter Vrancken a également perdu son deuxième match officiel en tant qu'entraîneur de Hearts. Après la défaite 4-0 lors du match aller face à Sturm Graz, au deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions, les Écossais se sont aussi inclinés à domicile au retour sur le score de 0-2.

Hearts savait qu'il faisait face à une mission presque impossible après la lourde défaite subie en Autriche. L'équipe dirigée par Wouter Vrancken espérait néanmoins montrer une réaction devant son public. La rencontre est longtemps restée fermée, mais Sturm Graz a de nouveau fait la différence en seconde période.

Deux buts en quatre minutes

Simon Seidl a ouvert le score à la 65e minute. Le milieu de terrain a inscrit le but du 0-1, mettant définitivement fin aux derniers espoirs écossais de créer l'exploit. À peine quatre minutes plus tard, Sturm Graz a encore frappé.

Emran Soglo a doublé la mise et fixé le score final à 0-2. Sur l'ensemble des deux rencontres, Hearts a ainsi encaissé six buts sans en inscrire un seul. Le club ne participera donc pas à la phase de ligue de la Ligue des champions.

Pour Wouter Vrancken, le bilan après ses deux premiers matches officiels à la tête de Hearts est loin d'être positif : deux défaites, aucun but marqué et six encaissés. Il est toutefois encore beaucoup trop tôt pour tirer des conclusions. L'entraîneur belge vient à peine de prendre ses fonctions et a immédiatement dû affronter un adversaire de grande qualité.

La saison européenne continue

Cette élimination ne marque pas la fin de l'aventure européenne de Hearts. Le club écossais est reversé au troisième tour préliminaire de la Ligue Europa, où il affrontera le vainqueur de la double confrontation entre Saint-Gall et Benfica.





Là aussi, la tâche s'annonce compliquée. Benfica est le grand favori sur le papier, tandis que Saint-Gall est également un adversaire redoutable. Wouter Vrancken aura donc peu de temps pour relancer son équipe après cette double défaite face à Sturm Graz.

Les prochaines rencontres seront importantes pour retrouver de la confiance. Hearts devra surtout éviter que cette élimination n'ait un impact négatif sur le début de sa saison en championnat.