Incroyable ascension : le PSG et la Juventus veulent un ancien de Jupiler Pro League

Deux ans après avoir quitté le STVV, Zion Suzuki attire le PSG et la Juventus. Le gardien japonais est prêt pour un nouveau défi.

Selon Fabrizio Romano, le PSG considère Zion Suzuki comme un investissement pour l'avenir et ne peut pas lui garantir une place de titulaire. La Juventus, en revanche, est prête à en faire son numéro un, mais uniquement si la piste menant à Emiliano Martínez échoue. Le gardien japonais est intéressé par un transfert à Turin, même si Parme n'a pas encore donné son accord.

🚨🇯🇵 Paris Saint-Germain and Juventus are both in talks with Parma for Zion Suzuki.



PSG see Suzuki as investment for future but can’t guarantee starting GK spot 🔴🔵



Juventus want him as starting GK if Dibu Martínez deal collapses; Suzuki keen but no green light from Parma ⚪️⚫️ pic.twitter.com/0R0gFyJ35c — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2026

Du STVV au top européen

Suzuki s'est révélé au STVV. Les Trudonnaires l'ont fait venir en prêt en août 2023 depuis les Urawa Reds, puis l'ont transféré définitivement quelques mois plus tard pour quatre millions d'euros. Son passage à Stayen n'a duré qu'une seule saison.

Suzuki a disputé 32 matchs avec le STVV et a gardé sa cage inviolée à six reprises. Son impact a suffi à convaincre Parme. Le club italien a déboursé 8,2 millions d'euros à l'été 2024. Pour le STVV, cela représentait une plus-value rapide.

Depuis, son statut a grimpé. Transfermarkt évalue sa valeur marchande à 30 millions d'euros. Il est devenu le numéro un du Japon. Suzuki compte 28 sélections et a disputé chaque match de la Coupe du monde 2026.





Parme ne veut pas le vendre pour l'instant

À Paris, Suzuki devrait patienter avant de s'imposer, alors qu'à la Juventus, la place de numéro un pourrait rapidement s'ouvrir à lui. Un élément qui pourrait faire pencher la balance.

Parme est conscient que la valeur de son gardien a fortement augmenté depuis son arrivée en provenance du STVV il y a deux ans et ne le laissera pas partir à n'importe quel prix.