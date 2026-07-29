Konstantinos Karetsas est arrivé à Dortmund pour passer sa visite médicale

Konstantinos Karetsas est arrivé à Dortmund pour passer sa visite médicale
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Le KRC Genk et le Borussia Dortmund ont trouvé un accord concernant le transfert de Konstantinos Karetsas. Le meneur de jeu de 18 ans est ainsi tout proche de rejoindre la Bundesliga. Les deux clubs doivent désormais seulement échanger les documents et finaliser les dernières formalités.

Nicolas Baccus

Konstantinos Karetsas devrait signer un contrat de cinq ans avec le Borussia Dortmund ce jeudi

L'expert belge des transferts Sacha Tavolieri précise que le joueur de 18 ans devrait signer un contrat de cinq ans ce jeudi. Si tout se déroule comme prévu, il devrait alors être annoncé comme un nouveau joueur du Borussia Dortmund cette semaine.

L'international grec s'apprête à devenir le transfert sortant le plus cher de l'histoire du club brugeois. Il devrait signer avec la formation de Bundesliga pour un montant de 33 millions d'euros. Tolu Arokodare, transféré à Wolverhampton l'été dernier pour 26 millions d'euros, détient le record.

 

Nicolas Baccus

Konstantinos Karetsas est arrivé à Dortmund pour passer sa visite médicale

Konstantinos Karetsas est arrivé à Dortmund. L'international grec a été aperçu dans la ville allemande, comme le montrent les images exclusives publiées par le média allemand local Ruhr Nachrichten ci-dessous. Le milieu offensif de 18 ans s'apprête à quitter le KRC Genk, son club formateur, où il s'est pleinement révélé, pour franchir un cap dans sa carrière.

Au Borussia Dortmund, beaucoup d'espoirs seront placés en lui. Pour que le transfert soit officiellement conclu, il ne manque plus que la réussite de la visite médicale et la signature du joueur.

Le KRC Genk et le Borussia Dortmund ont trouvé un accord concernant le transfert de Konstantinos Karetsas. Le meneur de jeu de 18 ans est ainsi tout proche de rejoindre la Bundesliga. Les deux clubs doivent désormais seulement échanger les documents et finaliser les dernières formalités.

Selon Sacha Tavolieri, un contrat de cinq saisons attend Konstantinos Karetsas au Borussia Dortmund. Le BVB suit le milieu offensif depuis longtemps et a souhaité accélérer les négociations, d'autant que l'AC Milan s'intéressait également au joueur. La préférence de Karetsas allait toutefois au club allemand. Il avait d'ailleurs déjà trouvé un accord personnel avec Dortmund.

Le plus gros départ de l'histoire de Genk

Karetsas va devenir la plus grosse vente de l'histoire du KRC Genk. Le record est actuellement détenu par Tolu Arokodare, transféré à Wolverhampton l'été dernier pour 26 millions d'euros. Le joueur va signer pour 33 millions d'euros avec une clause de revente.

Genk était en position de force dans les négociations. Sous contrat jusqu'en juin 2029, Konstantinos Karetsas est estimé à 35 millions d'euros par Transfermarkt. Pour Genk, ce transfert représente une importante rentrée financière. Sportivement, le club perd toutefois un joueur qui, malgré son jeune âge, assumait déjà de grandes responsabilités.

Déjà 92 matches avec l'équipe première

Konstantinos Karetsas a déjà disputé 92 rencontres avec l'équipe première de Genk. Il y a inscrit six buts et délivré 23 passes décisives. Grâce à sa technique et sa créativité, il s'est rapidement imposé dans l'effectif, devenant l'un des milieux offensifs les plus influents du club limbourgeois.

Sur la scène internationale, sa progression a également été rapide. Après avoir évolué dans les équipes de jeunes belges, Karetsas a finalement choisi de représenter la Grèce. Il compte désormais dix sélections avec l'équipe nationale grecque, pour trois buts inscrits.

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