La longue crise des droits TV prend fin : voici le diffuseur de la Pro League jusqu'en 2030

L'information est tombée ce mercredi : DAZN reste le diffuseur officiel de la Pro League jusqu'en 2030. Une nouvelle qui marque la fin du conflit des droits télévisuels qui menaçait fortement le football belge dans son ensemble.

C'était une nouvelle attendue par tous les clubs belges, dans l'incertitude depuis de nombreux mois à cause du conflit concernant les droits télévisuels de la Pro League. En effet, DAZN restera le diffuseur officiel de notre championnat jusqu'en 2030, apprend le communiqué annonçant cet accord. "Les parties ont décidé de préserver la confidentialité de l’accord et ne feront donc aucun commentaire sur son contenu", est-il précisé.

"Les supporters peuvent être rassurés", s'est réjoui le CEO de la Pro League, Lorin Parys. "Grâce à cet accord, la Pro League et DAZN mettent fin à une période d’incertitude et peuvent à nouveau se tourner vers l’avenir."

"Nous sommes heureux d’avoir trouvé une solution qui apporte clarté et stabilité. Nous pouvons désormais consacrer toute notre énergie à ce qui compte vraiment : des championnats solides et une expérience footballistique de grande qualité pour tous les supporters."

Accord DAZN - Pro League pour la diffusion du championnat de Belgique

Une nouvelle également commentée par le CEO de DAZN Belgique, Massimo D'Amario. "Le football est au cœur de notre activité et notre objectif est clair : offrir aux supporters la meilleure expérience visuelle possible, où, quand et comment ils souhaitent regarder le football."

"Nous considérons cela comme le début d'une collaboration étroite et fructueuse, une collaboration fondée sur des ambitions communes visant à développer le football belge, à renforcer l'expérience des fans et à créer de la valeur ajoutée durable tant pour les clubs, les joueurs et les sponsors que pour les supporters."





Pour rappel, DAZN a trouvé cet été des accords avec Proximus, Telenet et Orange pour la diffusion du championnat de Belgique en 2026-2027, ce qui n'avait pas été le cas la saison dernière. Ce communiqué met donc fin à tout litige, alors que la saison belge reprendra officiellement ce vendredi soir par la Supercoupe de Belgique entre le Club de Bruges et l'Union.