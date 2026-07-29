La surprise de la saison ? Un petit village de pêcheurs fait sensation en Ligue des Champions

Mjällby s'est qualifié hier soir pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Un véritable exploit pour ce club suédois issu d'un petit village de pêcheurs, qui s'assure ainsi de passer l'hiver au chaud pour la toute première fois de son histoire.

Si vous cherchez une occupation à Hällevik, le football est un bon placement. Car à part les deux cafés de village de 1250 âmes et le musée de la pêche, le stade du club local de Mjällby est l'une des seules curiosités locales. Hier, le hameau était en ébullition.

Pour le commun des mortels, un 0-0 entre les Gibraltariens de Lincoln et ce modeste club de Mjällby pourrait être associé à une belle purge. Mais pour les pensionnaires du stade de Strandvallen, bâti en bordure de la mer baltique, c'était tout simplement le match d'une vie...en attendant les suivants.

Car après la victoire 3-0 à l'aller, Mjällby s'est qualifié pour le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions et est donc assuré de disputer la phase de ligue d'une des compétitions européennes. Un véritable exploit compte tenu de l'historique du club et des moyens à disposition.

Il y a dix ans, Mjällby a frôlé une relégation en quatrième division. Et était au bord de la faillite. C'est Magnus Emeus, un investisseur local, qui a réinjecté des liquidités pour sauver le matricule. Vu le peu d'attentes autour de l'équipe, il a pu mettre en place une stratégie à long terme.

Nouvelle place forte du football suédois

Et pourtant, les résultats ont été immédiats : en 2019, le club formateur de l'ancien Anderlechtois Christian Wilhelmsson retrouvait la première division suédoise. Avant le véritable exploit de la saison dernière.





Côté à 0,7% de chance de remporter le titre, l'équipe a créé une surprise monumentale en devenant champion de Suède, devançant des habitués comme Malmö, Hammarby, Götebork ou l'AIK Solna.

L'un des visages de cette réussite spectaculaire est Anders Torstensson, l'entraîneur qui a mené Mjällby au graal. Il est aujourd'hui le directeur sportif du club. Né au village, Torstensson a d'abord a été officier dans l’armée puis directeur de lycée.

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Il ne se voyait pas prédestiné à faire carrière comme entraîneur : "Je ne suis ni le meilleur instructeur, ni le meilleur tactiquement", expliquait-il humblement à la direction lorsqu'elle est revenue vers lui pour assurer le maintien de l'équipe en première division après un premier mandat dans les séries amateurs.

"Ils m’ont répondu : 'Oui, mais on s’en fiche, parce que tu gagnes des matchs'. J’ai compris que si je refusais, mes perspectives dans le football se refermeraient. J’adorais mon travail, mais c’était le moment ou jamais", poursuit-il, dans des propos relayés par The Guardian.

Mjällby dans une autre dimension

Torstensson n'est pas le seul à avoir dû faire des choix au fil de l'évolution du club : "La plupart des joueurs avaient un petit boulot, on s’entraînait en fin d’après-midi. On avait un entraîneur des gardiens deux fois par semaine ; un préparateur physique travaillait à temps plein à son compte. On avait un médecin qui était enseignant à temps plein. On n’avait pas de salle de sport".

Champion avec le douzième budget de première division (7,5 millions d'euros), ce petit coin de terre battu par les vents de la mer Baltique a même réussi le doublé en s'adjugeant la Coupe de Suède contre Hammarby au mois de mai.

En championnat, la nouvelle saison est plus difficile : après 14 journées, l'équipe pointe à la dixième place du classement (sur 16). Mais après tout ce qu'il a traversé, Mjällby est prêt à accepter quelques déceptions dominicales pour mieux performer la semaine et se préparer à découvrir les plus grands stades du continent. Et quelques jolies salles de sport.