L'AS Eupen réalise un joli coup avec un joueur de Feyenoord

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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L'AS Eupen réalise un joli coup avec un joueur de Feyenoord
Photo: © photonews
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Acheté il y a deux ans par Feyenoord, où il n'est pas parvenu à s'imposer, Chris-Kévin Nadje va se relancer du côté de l'AS Eupen. Un joli coup du septième de la dernière édition de la Challenger Pro League, qui visera cette saison une place dans la course à la montée.

Selon le média suiveur du Feyenoord Rotterdam FR12, dont les informations sont confirmées chez nous par le GrenzEcho, l'AS Eupen serait sur le point d'enrôler un joueur du géant néerlandais : Chris-Kévin Nadje. Le médian offensif de 24 ans n'aurait plus qu'à régler les dernières formalités avant de rejoindre officiellement le club de l'est du pays.

Arrivé à Rotterdam il y a deux ans en provenance du FC Versailles contre 500.000 €, l'ancien international espoirs ivoirien n'a jamais réussi à s'imposer à Feyenoord, où il n'a pris part qu'à treize rencontres avec l'équipe première, dont trois en Ligue des Champions et 40 minutes lors de la victoire 3-0 face au Bayern en janvier 2025.

Prêté chez le voisin, à l'Excelsior Rotterdam, l'été dernier, il est revenu dans son club d'appartenance dès le mois de mars avant de connaître un deuxième prêt consécutif à Monterey Bay, club de deuxième division aux États-Unis, où il vient de connaître six titularisations lors des huit derniers matchs.

Chris-Kévin Nadje va signer à Eupen en provenance du Feyenoord Rotterdam

Le transfert se devant définitif, le Kehrweg sera donc un nouveau point de départ pour Chris-Kévin Nadje, qui devra aider Eupen à rejoindre la lutte pour la montée et un retour dans l'élite de notre football.


Si le montant du transfert n'a pas filtré, le médian offensif est évalué à 500.000 € sur le site de référence Transfermarkt, lui qui avait encore un contrat courant jusqu'au 30 juin 2028 à Feyenoord. Un contrat qui n'ira donc pas à son terme, si effectivement les négociations arrivent à leur terme, elles qui ne sont pas encore totalement bouclées à l'heure d'écrire ces lignes.

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