Live. Les dernière rumeurs, les officialisations 29/07
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Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct !
"Je suis très fier" : les premiers mots de Kjell Scherpen après sa signature à Ipswich Town
Kjell Scherpen va bientôt quitter l'Union Saint-Gilloise. Les discussions avec Ipswich Town ont avancé et un accord entre les deux clubs a été trouvé. Le gardien néerlandais retourne donc en Premier League. (Lire la suite)
Konstantinos Karetsas est arrivé à Dortmund pour passer sa visite médicale
Le KRC Genk et le Borussia Dortmund ont trouvé un accord concernant le transfert de Konstantinos Karetsas. Le meneur de jeu de 18 ans est ainsi tout proche de rejoindre la Bundesliga. Les deux clubs doivent désormais seulement échanger les documents et finaliser les dernières formalités. (Lire la suite)
Accord trouvé : Yacine Titraoui en route vers un transfert à l'étranger pour huit millions d'euros ?
Yacine Titraoui semble se diriger vers un départ du Sporting de Charleroi. Le club grec de l'Olympiakos aurait trouvé un accord avec les Zèbres, selon l'expert mercato Sacha Tavolieri. Le montant du transfert est estimé à huit millions d'euros. (Lire la suite)
OFFICIEL : cité au Standard de Liège, Maxime Busi rejoint finalement un autre club de Pro League
Maxime Busi se rapproche de l'Antwerp. Le club anversois pourrait officialiser l'arrivée du défenseur dans les prochaines heures ou jours. (Lire la suite)
OFFICIEL : après un passage d’une saison au RFC Liège, Jordi Belin retourne au Patro Eisden
Après une saison au RFC Liège, Jordi Belin retourne officiellement au Patro Eisden. Le portier arrive libre de tout contrat à Maasmechelen. (Lire la suite)
Matías Fernández-Pardo voudrait quitter le LOSC, mais son club refuse : plusieurs grands clubs sont intéressés
Alors qu'il lui reste encore trois années de contrat (jusqu'en juin 2029), Matías Fernández-Pardo a demandé à quitter le LOSC cet été. Le Diable Rouge aimerait que son club accepte sa demande, mais le président Olivier Létang est opposé à un départ. (Lire la suite)
Un retour qui enflammerait le Bosuil : l'Antwerp cible un ancien buteur
L'Antwerp pourrait rapatrier un ancien chouchou des supporters. Michael Frey, libre de tout contrat, figure sur les tablettes du Great Old. (Lire la suite)
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