Live. Les dernière rumeurs, les officialisations 29/07

Bart Vandenbussche
Bart Vandenbussche, journaliste football
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Live. Les dernière rumeurs, les officialisations 29/07
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Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct !

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