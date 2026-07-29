Manchester City l’a payé 15 millions d’euros : pourquoi Sverre Nypan a choisi Lommel

Manchester City l’a payé 15 millions d’euros : pourquoi Sverre Nypan a choisi Lommel
Photo: © photonews
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Sverre Nypan n’est un joueur de Lommel SK que depuis un peu plus de deux semaines, mais son arrivée continue de faire parler. Le club limbourgeois a obtenu le prêt du milieu de terrain de 19 ans, recruté par Manchester City à Rosenborg pour quinze millions d’euros il y a à peine un an.

Pour un joueur affichant un tel prix et bénéficiant d'une telle réputation, Lommel ne semblait pas être une destination évidente. Pourtant, ce choix repose sur une logique bien précise. Lommel et Manchester City appartiennent tous deux au City Football Group. Le club anglais peut ainsi suivre de près l'évolution de Nypan et garder un contrôle sur son développement. Le Norvégien considère lui-même cela comme un avantage important et a expliqué pourquoi il avait choisi Lommel.

"Parce que c'est un club du City Football Group. Ils veulent que leurs joueurs évoluent dans leurs propres clubs. Ici, ils ont plus de contrôle sur ma progression et mes performances. C'était le choix le plus simple et le plus sûr pour mon développement", a-t-il confié au Belang van Limburg. Pour Sverre Nypan, cette sécurité pesait plus que le prestige ou l'image d'une autre destination.

Beaucoup de talent, mais encore besoin de temps de jeu

En Norvège, Sverre Nypan est considéré depuis plusieurs années comme l'un des plus grands talents de sa génération. À seulement 15 ans, il avait déjà intégré le noyau A de Rosenborg. En octobre 2025, il a également effectué ses débuts avec l'équipe nationale norvégienne à 18 ans, en montant au jeu contre la Nouvelle-Zélande. Il est également international avec les Espoirs.

Manchester City avait déboursé 15 millions d'euros pour le recruter à l'été 2025. Sa valeur marchande est aujourd'hui estimée à 13 millions d'euros par Transfermarkt. Pourtant, son premier prêt ne s'est pas déroulé comme prévu. Middlesbrough l'avait accueilli la saison dernière, mais cette expérience n'a pas répondu aux attentes.

Nypan reconnaît lui-même une part de responsabilité. Tout était nouveau pour lui et il ne savait pas vraiment à quoi s'attendre. De plus, l'entraîneur Rob Edwards, qui l'avait fait venir, a quitté le club après seulement trois mois pour rejoindre Wolverhampton. Sa situation a alors rapidement changé et il a finalement été décidé qu'un retour à Manchester City était la meilleure solution. En février, il était de retour en Angleterre.

Lommel comme étape stratégique

C'est précisément pour cette raison que Lommel doit désormais lui offrir du temps de jeu et de la stabilité. Il ne veut pas revivre une saison où il joue peu. La Belgique bénéficie d'ailleurs d'une excellente réputation pour permettre aux jeunes talents de s'exprimer.

Les jeunes joueurs y obtiennent plus facilement leur chance que dans de nombreux grands championnats, tout en évoluant dans un championnat suffisamment compétitif pour poursuivre leur progression.

"C'est exactement ce dont j'ai besoin en ce moment. J'espère pouvoir disputer beaucoup de matches ici et franchir une nouvelle étape dans ma carrière", a déclaré le nouveau joueur de Lommel.

Son passage dans le Limbourg sera donc très important. Après un premier prêt compliqué, Lommel doit devenir le club où sa progression retrouvera son élan.

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