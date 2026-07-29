Matías Fernández-Pardo voudrait quitter le LOSC, mais son club refuse : plusieurs grands clubs sont intéressés

Alors qu'il lui reste encore trois années de contrat (jusqu'en juin 2029), Matías Fernández-Pardo a demandé à quitter le LOSC cet été. Le Diable Rouge aimerait que son club accepte sa demande, mais le président Olivier Létang est opposé à un départ.

Ce samedi, le Diable Rouge fera son retour à l'entraînement, tout comme Nathan Ngoy. Le joueur voudrait toujours quitter le club et pense à un départ depuis pratiquement un an. Il a changé trois fois de représentant en deux ans, mais n'a pas changé d'idée. Le LOSC est cependant convaincu qu'il pourrait faire grimper sa valeur marchande et sa notoriété s'il venait à réaliser une très bonne saison, avec notamment un bon niveau de jeu affiché en Ligue des champions.

Ce mardi, Matías Fernández-Pardo a pu s'entretenir avec le président Olivier Létang, qui s'était déjà entretenu la veille avec son nouvel agent. La réponse du président a été très claire : il ne sera pas à vendre cet été. "Le joueur est sous contrat jusqu'en 2029 et son départ n'est pas un sujet. Nous comptons sur lui, il le sait, et nous avons été très clairs avec lui", a-t-il déclaré au micro de L'Équipe ce mardi après-midi.

Matías Fernández-Pardo n'a jamais eu de bon de sortie selon Olivier Létang

L'avant-centre lillois et son nouveau représentant assureraient avoir obtenu un bon de sortie d'Olivier Létang cet été. Mais le président est clair : "Il n'a jamais eu de bon de sortie. Tous les joueurs à qui j'ai dit qu'ils pourraient partir sont partis. C'est la même danse que l'été dernier, avec de nouveau un nouvel agent."

Estimé à 35 millions d'euros selon Transfermarkt, Matías Fernández-Pardo est vu comme l'une des pièces maîtresses de l'effectif lillois. Il est devenu l'option numéro un au poste de numéro neuf à la suite de la grave blessure d'Hamza Igamane, qui ne devrait pas revenir avant octobre. Olivier Giroud est, quant à lui, toujours bien en forme et prêt à évoluer aux côtés du Diable Rouge la saison prochaine.

Arsenal, Liverpool, Chelsea et l’Atlético intéressés

Arsenal, Liverpool, Chelsea et l’Atlético seraient intéressés par le joueur belge. Mais, pour l’instant, il semble donc peu probable qu’il parte.





L'attaquant belge sort d'une Coupe du monde lors de laquelle il n'a eu du temps de jeu que durant la phase de groupes. Il est entré en jeu en fin de match avec la Belgique contre l'Égypte et l'Iran. Face à la Nouvelle-Zélande, il avait eu droit à un peu plus d'une demi-heure de jeu. Durant la suite du tournoi, où la Belgique est allée jusqu'en quarts de finale, il n'a cependant pas eu voix au chapitre puisqu'il est resté sur le banc en seizièmes de finale contre le Sénégal, en huitièmes contre les États-Unis et en quarts face à l'Espagne.

Pour rappel, il a opté pour la Belgique juste avant le tournoi, lui qui aurait également pu représenter l'Italie et l'Espagne. "J’ai beaucoup réfléchi et j’ai beaucoup discuté avec Thomas Meunier et Nathan Ngoy. Mais le vrai déclenchement, c’est ma discussion avec Vincent Mannaert et Rudi Garcia. Ils m’ont fait comprendre que j’avais plus la mentalité belge qu’espagnole", avait expliqué le joueur en conférence de presse sur son choix de rejoindre les Diables Rouges.