Mauvaise nouvelle pour Wilfried Kanga, pression maximale sur La Gantoise avant Cherkasy

La Gantoise n'aura déjà pas le droit à l'erreur, ce jeudi soir contre Cherkasy. Les Buffalos devront probablement composer sans Wilfried Kanga, blessé, et dans une Planet Group Arena qui ne sera vraiment pas très remplie.

La Gantoise pensait avoir hérité d'un bon tirage au sort en piochant Cherkasy au deuxième tour préliminaire de la Conference League. Mais les Buffalos se retrouvent déjà dans l'obligation de gagner, ce jeudi soir, pour ne pas subir une nouvelle humiliation européenne.

"Cherkasy va à nouveau commencer la rencontre avec beaucoup d’intensité et nous mettre sous pression très vite. Comme ils jouent souvent en un contre un, des espaces se créent aussi dans leur dos. À nous de provoquer ces espaces et d’attaquer au bon moment", analysait Rik de Mil en conférence de presse, ce mercredi.

"Cette semaine, nous avons travaillé spécifiquement sur cette manière de jouer, mais aussi sur nos connexions entre nous. Certains garçons ne jouent ensemble que depuis peu et ces automatismes demandent du temps", poursuivait le T1 des Buffalos. "Avec les entraînements et les images vidéo, nous essayons de progresser chaque jour."

Wilfried Kanga très incertain côté gantois

Pour cette rencontre, La Gantoise devra plus que probablement composer sans Wilfried Kanga, légèrement blessé et pas en mesure de tenir sa place. Selon les informations de nos confrères néerlandophones de Het Laatste Nieuws, l'attaquant ivoirien devrait cependant être remis sur pied pour le début du championnat.



Accrochée en Pologne contre cette formation ukrainienne au match aller, La Gantoise devra emballer une Planet Group Arena qui ne devrait toutefois pas être très remplie pour l'occasion afin de se qualifier pour le troisième tour. Le coefficient UEFA de la Belgique, lui aussi, vivrait très mal une élimination.