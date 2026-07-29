Mitongo, Bisiwu, Furo : le supporter belge condamné à voir partir les jeunes de son club avant leur éclosion ?

Scott Crabbé, journaliste football
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Mitongo, Bisiwu, Furo : le supporter belge condamné à voir partir les jeunes de son club avant leur éclosion ?
Photo: © photonews
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Cet été, plusieurs grands talents belges ont à nouveau quitté la Pro League pour rejoindre de grosses cylindrées européennes. Certains n'avaient pas encore effectué leurs débuts en équipe première mais ont rapporté (ou sont en passe de le faire) plusieurs millions d'euros.

Au Standard, plusieurs supporters ont failli recracher leur café en apprenant le montant pour lequel René Mitongo allait être vendu : 2,50 millions et un pourcentage de 20 % sur la plus-value réalisée en cas de future revente du jeune attaquant. Tout ça pour un joueur comptant 155 minutes en équipe première. Mitongo n'aura donc pas inscrit le moindre but à Sclessin avant d'obtenir son transfert.

Du côté du Club de Bruges, le ratio semble plus fou encore pour Jesse Bisiwu, en passe d'être transféré au FC Barcelone pour dix millions d'euros alors qu'il n'a pas encore disputé la moindre minute en équipe première.

Même si ses blessures n'ont pas aidé en ce sens, un tel transfert n'en reste pas moins frappant. Il n'est d'ailleurs pas sans rappeler celui de Kaye Furo parti du Club de Bruges pour Brentford contre dix millions, après 192 minutes disputées sous le maillot de l'équipe première.

Des paris qui peuvent rapporter gros

Le cas de Nathan De Cat reste lui aussi interpellant. Certes, le grand blondinet disposait déjà d'une saison référence en D1A avec Anderlecht et avait déjà été appelé chez les Diables Rouges. Mais il n'était même pas encore majeur lorsqu'il a rejoint Hoffenheim.

Au Sporting, cette hâte de quitter le club pour passer un cap lui a été quelque peu reprochée. Les Mauves ont encore pour référence les quatre saisons disputées en équipe première par un diamant brut comme Youri Tielemans avant de se lancer dans sa première aventure à l'étranger. C'était il y a maintenant neuf ans. Depuis, le football a changé.

Avant de revenir sur l'accentuation du football business, une nuance : un cas de départ précoce n'est pas l'autre, celui de René Mitongo n'a rien à voir avec celui d'un De Cat.

Là où le premier ne satisfaisait pas totalement Vincent Euvrard par son apport dans le jeu, le second était un cheval de bataille de la direction mauve, qui a longtemps tenté de le convaincre de prolonger, en vain. Mais dans tous les départs précoces mentionnés ci-dessus, ce sont les montants en jeu qui interpellent.

Mitongo Muteba

Des montants qui s'expliquent par l'effet de concurrence de plus en plus accentué. Pour recruter un jeune talent doté d'un grand potentiel, il faut se lever tôt. Ou déposer un peu plus d'argent que les autres. Vu les prix auxquels s'envolent les joueurs lorsqu'ils commencent à percer, il convient désormais de les repérer avant.

Et là où l'on pouvait se targuer d'être le seul à avoir trouvé la perle rare en équipes de jeunes il y a quinze ans, c'est aujourd'hui de véritables files d'attente qui se forment. Il n'y a qu'à voir l'intérêt suscité par De Cat avant même qu'il ne joue en équipe première.

Dépenser de telles sommes pour des talents en devenir qui ont encore tout à prouver et n'ont, pour certains, même pas encore terminé leur croissance, n'est pas sans risque. Tant pour le joueur que pour le club. Mais le prix pour lequel partira un jeune prospect ayant atteint la courbe de progression à laquelle il était promis fera plus que rembourser l'achat de ses petits camarades qui n'auraient pas atteint un tel rendement.

Le football belge n'est pas en reste. Il n'y a qu'à repenser au transfert du milieu offensif Tian Nai Koren au Club de Bruges l'été dernier, en provenance des U19 de Maribor. Le Slovène avait alors 15 ans et avait déjà coûté 1,20 million d'euros aux Blauw en Zwart. Incorporé au noyau A cet été, il pourrait être l'une des prochaines attractions du Jan Breydelstadion. Il s'agira alors d'en profiter...avant un potentiel nouveau départ.

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