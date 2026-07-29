OFFICIEL : après un passage d’une saison au RFC Liège, Jordi Belin retourne au Patro Eisden

Après une saison au RFC Liège, Jordi Belin retourne officiellement au Patro Eisden. Le portier arrive libre de tout contrat à Maasmechelen.

La saison dernière, le portier limbourgeois a défendu les cages du RFC Liège. Titulaire durant une bonne partie de la saison, il a perdu sa place après une déchirure musculaire, qui l'a contraint à s'éloigner des terrains entre mi-mars et mi-avril 2026. Alexis André Jr. a impressionné lors de son absence et a alors notamment été titulaire lors des Promotion Play-offs, où les Sang et Marine se sont inclinés face à Lommel.

Un retour au Patro après une saison au RFC Liège : Jordi Belin va retrouver ses bonnes vieilles habitudes

Jordi Belin retrouve désormais une équipe qu'il connaît bien en faisant son retour au Patro Eisden. Avant d'arriver au RFC Liège à l'été 2025, il évoluait à Maasmechelen depuis juillet 2018. Il compte ainsi déjà pas moins de 179 rencontres sous les couleurs limbourgeoises.

Le communiqué du Patro Eisden

Le Patro Eisden a annoncé son retour dans un communiqué : "Après une saison au RFC Liège, Jordi Belin retrouve l’environnement familier du Patro Eisden. Le gardien avait déjà été un titulaire indiscutable dans les cages pendant sept ans et avait connu de nombreux succès sportifs avec notre club. Avec Jordi dans les buts, le Patro a été sacré champion à deux reprises et s’est également qualifié deux fois pour les play-offs de promotion."

L'entraîneur, Stijn Stijnen, s'est exprimé sur le retour du portier : "Jordi revient. Nous avons eu une bonne discussion et sommes arrivés ensemble à la conclusion qu’un retour constituait une bonne étape pour les deux parties." Avec le Patro Eisden, il va ainsi retrouver ses bonnes vieilles habitudes et aider la formation limbourgeoise à atteindre le haut du classement.





Lors du précédent exercice, le Patro est parvenu à accrocher les Promotion Play-offs en terminant sixième avant de perdre face au Beerschot dans une manche aller-retour (1-1, 3-2 après prolongation).