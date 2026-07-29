OFFICIEL : cité au Standard de Liège, Maxime Busi rejoint finalement un autre club de Pro League



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Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google! Maxime Busi se rapproche de l'Antwerp. Le club anversois pourrait officialiser l'arrivée du défenseur dans les prochaines heures ou jours.



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