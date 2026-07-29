Officiel : le Sporting Charleroi présente le remplaçant d’Étienne Camara



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Deviens fan de Charleroi! 641 Le Sporting de Charleroi enregistre l’arrivée d’Isaac Cissé. Les Carolos voient en lui le remplaçant d’Étienne Camara.



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