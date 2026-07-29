"Tout indique clairement que je vais arrêter" : Manuel Neuer bientôt prêt à prendre sa retraite ?

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"Tout indique clairement que je vais arrêter" : Manuel Neuer bientôt prêt à prendre sa retraite ?
Photo: © photonews
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La saison 2026-2027 pourrait bien être la dernière de Manuel Neuer avec le Bayern Munich. Le portier allemand s'est exprimé sur une éventuelle retraite à l'été 2027, à la fin de son contrat avec le club allemand.

Manuel Neuer est une légende vivante du Bayern. Présent au club depuis juillet 2011, il est indispensable pour les Bavarois depuis de longues années. Mais malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Et Manuel Neuer se dirige petit à petit vers la fin de sa carrière à l'issue de la saison prochaine.

Le portier de 40 ans a été interrogé par Bild sur son avenir après la fin de son contrat. Décidera-t-il de prolonger à nouveau ? "Je ne joue pas les matches en me disant : 'C'est mon dernier', même si c'est peut-être la dernière fois que je joue dans certains stades. Mais tout indique clairement que je vais arrêter." Il semble ainsi que la saison prochaine soit la dernière de la carrière de Manuel Neuer en tant que gardien de but professionnel.

Manuel Neuer était déjà très proche de prendre sa retraite la saison dernière

La saison dernière, il a décidé de prolonger, mais le joueur de Vincent Kompany admet qu'il était proche de prendre sa retraite : "J'aurais probablement arrêté dans 85 % des cas. Mais évoluer dans cette équipe, avec ce staff et ce groupe d'entraîneurs, est un vrai plaisir. Nous avons toujours la possibilité de jouer tous les titres. L'équipe est au plus haut niveau. C'est justement ce collectif, cette structure du club, qui représentent les 15 % qui m'ont convaincu de continuer. Je prends énormément de plaisir."

"Je fais ça pour moi, parce que je suis encore capable d'aider l'équipe. Et je bénéficie du soutien de ma famille et de mes proches", a-t-il conclu.


Ce mardi, le portier allemand a repris l'entraînement avec le groupe au Tegernsee. Il s'apprête à disputer la 21e saison de Bundesliga de sa carrière de footballeur professionnel. 

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