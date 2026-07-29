Un double mètre formé par les anciens du Bayern : Jamie Lawrence, le deuxième joueur le plus massif de Pro League

Avec son double mètre, Jamie Lawrence ne passera pas inaperçu sur les pelouses de Pro League la saison prochaine. Du haut de ses 23 ans, le défenseur allemand a déjà vécu quelques moments forts dans sa jeune carrière. Portrait du futur roc de l'arrière-garde de Louvain

Désireux d'anticiper le départ probable de Roggerio Nyakossi, Louvain a attiré un gabarit plus imposant encore en la personne de Jamie Lawrence. Avec sa taille de 2,01m, le défenseur allemand sera le deuxième joueur le plus grand de Pro League la saison prochaine.

Né à Munich, Lawrence a rejoint le Bayern à l'âge de 15 ans. Le club le convoitait doublement : le garçon était à la fois dans le radar de la section football...et de celle de basket. Il s'est même entraîné plusieurs fois avec cette dernière, avant de définitivement privilégier le football.

Un été avec l'équipe première

En Bavière, le régional de l'étape s'est hissé jusqu'en équipe réserve, avec qui il a disputé pas moins de 60 matchs. Il s'y est pourtant occasionné une sacrée frayeur en s'effondrant soudainement sur le terrain pendant un entraînement. Victime d'un malaise, il a cependant rapidement repris conscience, l'incident n'a eu aucune influence sur la suite de sa carrière.

Lors de la saison 2021/2022, Julian Nagelsmann l'a même invité à s'entraîner avec l'équipe première à l'occasion du stage de présaison. Quelques mois plus tard, Lawrence prenait place sur le banc pour la première et seule fois de sa carrière en Bundesliga, à l'occasion d'un match contre le Borussia Monchengladbach.

Les bons mots de Klose et Demichelis

Parallèlement à cela, il a également représenté l'Allemagne jusqu'en U20. Mais face à la concurrence, le Bayern l'a prêté pendant deux ans à Magdebourg (deuxième division allemande) avant de le céder définitivement au WSG Tirol (première division autrichienne) en juillet 2024.





Lawrence n'en garde pas moins des souvenirs indélébiles du Bayern, où il a travaillé avec des entraîneurs à l'expérience sans pareil. Comme Miroslav Klose, qui l'a couvé chez les jeunes : "Il prenait souvent le temps de m'expliquer clairement ce qui se passerait si j'étais mal ou bien placé, par exemple, quand j'invitais l'attaquant à marquer ou quand je lui compliquais la tâche", se souvient-il, dans une interview accordée à Transfermarkt.

"Il était très ambitieux, mais c'était incroyablement amusant. On jouait souvent pendant la pause déjeuner. En général, il nous a appris que le football est indissociable du plaisir et du divertissement", poursuit-il.

Le joueur a également été coaché par Martin Demichelis. De par son passé de défenseur central (259 apparitions pour le Bayern), l'ancien international argentin lui a été d'une grande aide : "Ça a été la touche finale. Comment occuper la surface de réparation, comment se déplacer en tandem avec l'autre défenseur central… il ne laissait rien au hasard".

Parti du Bayern quand Kompany arrivait

L'un de ses premiers matchs pour le WSG Tirol s'est déroulé...contre le Bayern Munich en présaison. Tout juste arrivé comme entraîneur, Vincent Kompany avait alors pris le temps de longuement échanger avec lui dans le rond central après la rencontre.

Aujourd'hui, Lawrence vole de ses propres ailes. La saison dernière, il n'a pas manqué le moindre match en première division autrichienne. Il s'apprête désormais à bénéficier des conseils d'un autre ancien chevronné de Bundesliga avec Timmy Simons.