Un nouveau défenseur à Rocourt, un joueur des Francs Borains en D1A : le mercato s'accélère ce mercredi soir

Le mercato s'anime en Belgique. Des transferts officialisés au Cercle de Bruges, au RFC Liège et à Lommel ce mercredi. On fait le point.

Plusieurs transferts officialisés ce mercredi soir. Notamment Lukas Mondele (22 ans), qui devient la cinquième recrue estivale du Cercle de Bruges après Dante Vanzeir, Lazare Amani, Gaëtan Coucke et Joël Ndala.

Le défenseur, qui peut également évoluer au milieu de terrain, arrive en provenance des Francs Borains et a signé un contrat jusqu'en 2029, lui qui est passé par les centres de formation du Sporting Charleroi et du Club de Bruges pendant sa jeunesse.

Il s'était également offert des piges en Slovénie et à Modena, en Italie, entre son départ du Club NXT et son arrivée aux Francs Borains, où il a évolué sous les ordres d'Yves Vanderhaeghe.

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Lukas Mondele (22) vervoegt de groen-zwarte rangen. De Belgische middenvelder tekende een contract tot juni 2029, met de optie op een extra seizoen.



Let's go, Lukas!



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Un nouveau défenseur central à Rocourt

Transfert, aussi, au RFC Liège, qui recrute un défenseur central gaucher avec Elie Ilunga Kitoko. Le Congolais de 22 ans arrive en provenance du FC Tirsense, club de quatrième division portugaise, et a signé un contrat portant sur les deux prochaines saisons, et une supplémentaire en option.





"Elie possède le profil que nous recherchions. Athlétique (1,91 m), rapide, il a encore une belle marge de progression. Durant sa période d'essai, il a démontré les qualités que nous avions perçues chez lui, sur et en dehors du terrain. C'est un joueur désireux d'apprendre et de progresser, et nous sommes convaincus qu'il peut franchir un cap avec nous", peut-on lire dans le communiqué du club.

Lommel s'offre un ancien très grand talent

Le SK Lommel s'active aussi ce vendredi avec l'arrivée de Stredair Appuah, ailier droit de 22 ans prêté par le club italien de deuxième division de Palerme.

Il a passé ses dix-huit derniers mois en prêt dans le club français de Valenciennes, avec lequel il a connu la promotion de Ligue 3 en Ligue 2, après être passé par les centres de formation de Fulham, Tottenham et du PSG pendant sa jeunesse.