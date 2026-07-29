Un retour qui enflammerait le Bosuil : l'Antwerp cible un ancien buteur

L'Antwerp pourrait rapatrier un ancien chouchou des supporters. Michael Frey, libre de tout contrat, figure sur les tablettes du Great Old.

Après un démarrage relativement calme du mercato, il y a enfin du mouvement au Bosuil. Selon Het Laatste Nieuws, l'Antwerp envisage le retour de Michael Frey. L'attaquant suisse est libre de tout contrat depuis la fin de son engagement avec le Grasshopper Club Zürich, arrivé à échéance cet été.

Aucun n'a encore été conclu, mais son retour ne serait pas une surprise. L'attaquant suisse avait laissé une forte impression lors de son premier passage au Bosuil, au point de devenir l'un des chouchous des supporters.

Buteur vedette du Bosuil

Michael Frey est né le 19 juillet 1994 à Münsingen, en Suisse. Attaquant de pointe de 1,89 m, il a débuté sa carrière professionnelle aux Young Boys et a porté les couleurs de clubs comme Lille, le FC Lucerne, le FC Zurich, Fenerbahçe, le 1. FC Nuremberg, Waasland-Beveren, l'Antwerp, le FC Schalke 04 et les Queens Park Rangers.

Arrivé au Bosuil à l'été 2020, Frey a vécu l'une des plus belles périodes de sa carrière sous les couleurs de l'Antwerp. En 69 matchs, il a inscrit 33 buts et a joué un rôle important dans les succès du club. Grâce à son abnégation, sa présence physique et son sens du but, il est devenu l'un des joueurs les plus appréciés des supporters.

Après son départ, il est reparti en Allemagne puis en Suisse, où il a évolué ces dernières saisons avec Grasshoppers.





Frey est libre de tout contrat, Grasshoppers ayant décidé de ne pas prolonger. L'Antwerp n'aurait pas à verser d'indemnité de transfert s'il souhaite le faire revenir.

Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est de 1 million d'euros. Malgré ses 32 ans, le Suisse est une option intéressante.

Un renfort idéal ?

Frey connaît le club, le championnat et les attentes des supporters mieux que quiconque. Une piste logique pour le Great Old.

De plus, le Suisse n'aurait pas besoin de période d'adaptation. Si Antwerp parvient à le faire revenir à Deurne-Noord, le club récupèrerait un buteur qui s'est déjà montré décisif par le passé.