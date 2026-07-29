Un retour qui enflammerait le Bosuil : l'Antwerp cible un ancien buteur

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat et Bjorn Vandenabeele
| Commentaire
Un retour qui enflammerait le Bosuil : l'Antwerp cible un ancien buteur
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

L'Antwerp pourrait rapatrier un ancien chouchou des supporters. Michael Frey, libre de tout contrat, figure sur les tablettes du Great Old.

Après un démarrage relativement calme du mercato, il y a enfin du mouvement au Bosuil. Selon Het Laatste Nieuws, l'Antwerp envisage le retour de Michael Frey. L'attaquant suisse est libre de tout contrat depuis la fin de son engagement avec le Grasshopper Club Zürich, arrivé à échéance cet été.

Aucun n'a encore été conclu, mais son retour ne serait pas une surprise. L'attaquant suisse avait laissé une forte impression lors de son premier passage au Bosuil, au point de devenir l'un des chouchous des supporters.

Buteur vedette du Bosuil

Michael Frey est né le 19 juillet 1994 à Münsingen, en Suisse. Attaquant de pointe de 1,89 m, il a débuté sa carrière professionnelle aux Young Boys et a porté les couleurs de clubs comme Lille, le FC Lucerne, le FC Zurich, Fenerbahçe, le 1. FC Nuremberg, Waasland-Beveren, l'Antwerp, le FC Schalke 04 et les Queens Park Rangers.

Arrivé au Bosuil à l'été 2020, Frey a vécu l'une des plus belles périodes de sa carrière sous les couleurs de l'Antwerp. En 69 matchs, il a inscrit 33 buts et a joué un rôle important dans les succès du club. Grâce à son abnégation, sa présence physique et son sens du but, il est devenu l'un des joueurs les plus appréciés des supporters.

Après son départ, il est reparti en Allemagne puis en Suisse, où il a évolué ces dernières saisons avec Grasshoppers.

Frey est libre de tout contrat, Grasshoppers ayant décidé de ne pas prolonger. L'Antwerp n'aurait pas à verser d'indemnité de transfert s'il souhaite le faire revenir.

Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est de 1 million d'euros. Malgré ses 32 ans, le Suisse est une option intéressante.

Un renfort idéal ?

Frey connaît le club, le championnat et les attentes des supporters mieux que quiconque. Une piste logique pour le Great Old.

De plus, le Suisse n'aurait pas besoin de période d'adaptation. Si Antwerp parvient à le faire revenir à Deurne-Noord, le club récupèrerait un buteur qui s'est déjà montré décisif par le passé.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Super League
Super League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Antwerp
Grasshoppers Zurich
Michael Frey

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/07: Frey

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/07: Frey

06:30
34 millions d’euros encaissés en un an : Westerlo a battu son record, mais doit encore se renforcer

34 millions d’euros encaissés en un an : Westerlo a battu son record, mais doit encore se renforcer

08:00
Après Tzolis et bientôt Onyedika, le Club de Bruges pourrait encore perdre un titulaire

Après Tzolis et bientôt Onyedika, le Club de Bruges pourrait encore perdre un titulaire

07:30
Incroyable ascension : le PSG et la Juventus veulent un ancien de Jupiler Pro League

Incroyable ascension : le PSG et la Juventus veulent un ancien de Jupiler Pro League

07:00
Kevin De Bruyne se lâche à Ibiza : le Diable Rouge derrière les platines d'un DJ mondialement connu

Kevin De Bruyne se lâche à Ibiza : le Diable Rouge derrière les platines d'un DJ mondialement connu

23:07
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/07: Bibout - Openda - Tresoldi

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/07: Bibout - Openda - Tresoldi

22:00
"On dirait qu'on va créer une équipe belge" : Loïs Openda explique pourquoi il a dit oui à Lyon

"On dirait qu'on va créer une équipe belge" : Loïs Openda explique pourquoi il a dit oui à Lyon

22:30
À peine un an après son arrivée : un club français veut s'offrir un talent de Genk

À peine un an après son arrivée : un club français veut s'offrir un talent de Genk

22:00
Le Standard de Liège doublé ? Un ancien de Pro League prend la direction de l'Antwerp

Le Standard de Liège doublé ? Un ancien de Pro League prend la direction de l'Antwerp

20:31
Un ancien Brugeois à la dérive : son club l'envoie en prêt en Turquie

Un ancien Brugeois à la dérive : son club l'envoie en prêt en Turquie

21:34
Breel Embolo n'aurait pas dû être exclu face à l'Argentine : l'IFAB relance la polémique du Mondial

Breel Embolo n'aurait pas dû être exclu face à l'Argentine : l'IFAB relance la polémique du Mondial

21:05
1
OFFICIEL : Loïs Openda rejoint l'Olympique Lyonnais

OFFICIEL : Loïs Openda rejoint l'Olympique Lyonnais

20:17
Le Club de Bruges a identifié le futur patron de sa défense

Le Club de Bruges a identifié le futur patron de sa défense

19:30
"Ce n'est pas à la FIFA de le vendre" : l'UEFA s'attaque frontalement à Gianni Infantino

"Ce n'est pas à la FIFA de le vendre" : l'UEFA s'attaque frontalement à Gianni Infantino

20:06
1
Roméo Lavia encore absent ? Xabi Alonso fait le point sur l'état du Diable Rouge

Roméo Lavia encore absent ? Xabi Alonso fait le point sur l'état du Diable Rouge

19:43
L'espoir est permis : pourquoi la Belgique joue déjà gros pour son coefficient UEFA avec Anderlecht et Gand

L'espoir est permis : pourquoi la Belgique joue déjà gros pour son coefficient UEFA avec Anderlecht et Gand

19:00
Quid de la Supercoupe de Belgique ? Ivan Leko récupère ses Diables Rouges, et peut déjà se creuser la tête

Quid de la Supercoupe de Belgique ? Ivan Leko récupère ses Diables Rouges, et peut déjà se creuser la tête

18:20
Adriano Bertaccini n’est pas le seul : ces deux jeunes talents doivent également craindre pour leur avenir

Adriano Bertaccini n’est pas le seul : ces deux jeunes talents doivent également craindre pour leur avenir

18:40
Les deux profils activement recherchés par le Standard... qui ne s'arrêtera peut-être pas là

Les deux profils activement recherchés par le Standard... qui ne s'arrêtera peut-être pas là

17:30
Nouvelle polémique à la FIFA : un politicien américain veut entendre Infantino sur ses liens avec Trump

Nouvelle polémique à la FIFA : un politicien américain veut entendre Infantino sur ses liens avec Trump

18:00
1
Malgré une offre de 35 millions d’euros, ce cadre du Club de Bruges ne partira pas

Malgré une offre de 35 millions d’euros, ce cadre du Club de Bruges ne partira pas

17:00
Officiel : Luis Vazquez quitte le Sporting d'Anderlecht, qui s'en sort bien financièrement

Officiel : Luis Vazquez quitte le Sporting d'Anderlecht, qui s'en sort bien financièrement

16:29
Un club de Ligue 1 pose ses valises au centre d'entraînement des Diables Rouges

Un club de Ligue 1 pose ses valises au centre d'entraînement des Diables Rouges

16:00
Ivan Leko s’impatiente sérieusement : le temps presse pour le Club de Bruges

Ivan Leko s’impatiente sérieusement : le temps presse pour le Club de Bruges

15:00
Début de la vente des places : voici dans quels stades les Diables joueront leurs matchs de Ligue des Nations

Début de la vente des places : voici dans quels stades les Diables joueront leurs matchs de Ligue des Nations

15:30
Pourquoi René Mitongo pourrait rapporter bien plus que 2,5 M€ au Standard : “Cela peut être très bénéfique” Interview

Pourquoi René Mitongo pourrait rapporter bien plus que 2,5 M€ au Standard : “Cela peut être très bénéfique”

14:00
Fin d'un feuilleton rocambolesque : l'Italie tient enfin son nouveau sélectionneur

Fin d'un feuilleton rocambolesque : l'Italie tient enfin son nouveau sélectionneur

14:30
C'est officiel : l'Union vend un titulaire en Premier League

C'est officiel : l'Union vend un titulaire en Premier League

13:30
1
Officiel : Saint-Trond se sépare d'un attaquant pourtant auteur de buts exceptionnels

Officiel : Saint-Trond se sépare d'un attaquant pourtant auteur de buts exceptionnels

13:00
Un joueur de l'Union victime d'une violente agression en plein jour à Bruxelles !

Un joueur de l'Union victime d'une violente agression en plein jour à Bruxelles !

12:30
Un jeune international belge en route vers un premier transfert à l'étranger à seulement 18 ans ?

Un jeune international belge en route vers un premier transfert à l'étranger à seulement 18 ans ?

11:40
OFFICIEL : Virton recrute un nouveau gardien en provenance de D1A

OFFICIEL : Virton recrute un nouveau gardien en provenance de D1A

10:40
Insolite : Cristiano Ronaldo reçoit une pique de... Ryanair

Insolite : Cristiano Ronaldo reçoit une pique de... Ryanair

11:20
1
OFFICIEL : Zinédine Zidane est le nouveau sélectionneur de l’équipe de France

OFFICIEL : Zinédine Zidane est le nouveau sélectionneur de l’équipe de France

11:07
1
L'arbitre de la finale de la Coupe du monde 2026 met un terme à sa carrière

L'arbitre de la finale de la Coupe du monde 2026 met un terme à sa carrière

10:00
"Il a une compréhension exceptionnelle du foot" : un ancien joueur de Kompany en Angleterre encense le coach

"Il a une compréhension exceptionnelle du foot" : un ancien joueur de Kompany en Angleterre encense le coach

09:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Supercoupe
FC Bruges FC Bruges 31/07 Union SG Union SG
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved