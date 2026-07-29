Virton résiste mais s'incline de justesse face à une équipe de D1A en amical

Promu en Challenger Pro League, l'Excelsior Virton se prépare comme il se doit et vient d'affronter une écurie de Jupiler Pro League en match amical. Les Gaumais ont été défaits d'un petit but par OHL, mais ont montré de belles choses à deux grosses semaines de la reprise officielle.

Champion de D1 ACFF au nez et à la barbe du RAEC Mons et de Tubize-Braine, l'Excelsior Virton prépare son retour dans le monde professionnel, en Challenger Pro League.

Détenu par l'ancien international français N'Golo Kanté, le club gaumais sait qu'il va falloir se mettre au niveau de la division et défie, à son échelle, de véritables calibres en match amical.

En début de préparation, les Virtonais avaient déjà affronté une écurie de D1A, la RAAL, et se sont également imposés contre l'Atert Bissen, récent champion du Luxembourg.

Virton s'incline sur le plus petit écart face à OHL

Ce mercredi, l'Excel a poursuivi sa préparation par une courte défaite face à une autre formation de l'élite, OHL. Virton s'est en effet incliné 2 buts à 1 dans cette rencontre de quatre fois trente minutes, malgré la réalisation de Gaëtan Arib.

Une défaite, donc, mais une belle prestation tout de même pour Virton, qui recevra le Lierse le samedi 15 août dans le cadre de la première journée de Challenger Pro League. Une rencontre avant laquelle le REV affrontera encore l'Union Rochefortoise et l'équipe réserve de Strasbourg en amical.



