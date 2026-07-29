Visite médicale programmée : Anderlecht tient sa quatrième recrue estivale

C'est une presque certitude, le Sporting d'Anderlecht tient sa quatrième recrue estivale en la personne d'Oliver Antman. L'ailier finlandais est attendu à Bruxelles pour passer sa visite médicale et signer son contrat, lui qui a disputé 28 rencontres avec les Glasgow Rangers la saison dernière.

Le Sporting d'Anderlecht n'a pas encore vraiment renforcé son effectif à deux semaines du début du championnat. Et pour cause, le club bruxellois aimerait d'abord se débarrasser de quelques joueurs excédentaires avant de se lancer pleinement sur le marché des transferts, dont un Mario Stroeykens qui dispose d'un important salaire et qui pourrait aussi rapporter une belle indemnité.

Le temps presse, cependant, d'autant que la saison des Mauves a déjà officiellement commencé en Europa League, avec un premier partage sur la pelouse de Hammarby, en Suède, qu'il faudra convertir en qualification lors du match retour ce jeudi au Lotto Park.

Si elle ne pourra évidemment pas participer à cette rencontre, une quatrième recrue estivale serait toutefois en approche chez les Mauves. Selon les informations du Scottish Sun, confirmées par d'autres médias du pays, le Sporting d'Anderlecht aurait trouvé un accord avec les Glasgow Rangers pour l'arrivée d'Oliver Antman, qui a pris part à 28 rencontres pour un total légèrement supérieur à 1.250 minutes la saison dernière.

Ailier international finlandais, Oliver Antman arrive au Sporting d'Anderlecht

L'ailier droit finlandais de 24 ans, international à 31 reprises, arriverait contre la somme de 4,5 millions de livres, soit environ 5,25 millions d'euros, et n'aurait plus que de la paperasse à régler avant de passer sa visite médicale. Une plus-value pour les Rangers, qui l'avaient recruté pour un peu plus de quatre millions d'euros l'été dernier aux Go Ahead Eagles.



Après Léo Pétrot, Lukas Ambros et Giulian Biancone, voici donc un profil plus offensif qui arrive au Lotto Park, qu'ont quitté Keisuke Goto, Luis Vázquez, Thorgan Hazard, Nathan De Cat, Yari Verschaeren ou encore Mats Rits depuis le début de l'été. Antman doit donc offrir davantage d'options offensives à l'effectif anderlechtois.