🎥 Un jeune Belge écrit l'histoire au milieu des stars de la MLS et a droit à un honneur très particulier

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
🎥 Un jeune Belge écrit l'histoire au milieu des stars de la MLS et a droit à un honneur très particulier
Photo: © photonews
Deviens fan de Belgique! 2662

Nous vous avions récemment présenté Edouard Nys, qui avait raconté son histoire et son parcours dans nos colonnes. Le jeune meneur de jeu belge du FC Dallas a eu droit à un bel honneur en étant sélectionné pour le MLS All-Star Skills Challenge.

Vous vous en rappelez peut-être : durant la Coupe du Monde 2026, Walfoot.be vous avait présenté Edouard Nys, jeune attaquant de 21 ans qui a quitté très tôt la Belgique pour les États-Unis. Au fil des étapes, le voilà en MLS Next Pro, au North Texas SC - l'équipe réserve du FC Dallas, club de MLS. Là, il passe encore un palier, au point d'avoir eu droit récemment à un grand honneur.

Edouard Nys a en effet été convoqué pour disputer le MLS All-Stars Skills Challenge, une compétition spéciale lors de laquelle les meilleurs joueurs du championnat nord-américain s'affrontent dans des défis d'adresse. Pas vraiment une compétition de football à proprement parler donc, mais plutôt du grand spectacle à l'américaine, comme le monde a appris à le découvrir durant la Coupe du Monde 2026.

En quoi est-ce un honneur particulier ? Tout simplement parce que Nys est devenu le tout premier joueur de champ de l'histoire de la MLS Next Pro à être appelé à disputer ce challenge très populaire aux USA. Et il a notamment brillé lors du fameux "crossbar challenge", touchant trois fois la barre transversale avant son adversaire et offrant la victoire à son équipe.

En pleine discussion avec Heung-Min Son 

Si Edouard Nys n'a pas été convoqué pour le MLS All-Star Game, match qui oppose les meilleurs joueurs de la MLS aux meilleurs joueurs de la Liga MX (victoire 4-0 des MLS All-Stars), il a donc eu l'opportunité de s'entraîner et d'échanger avec eux. Le Belge a ainsi partagé une vidéo lors de laquelle on le voit en pleine discussion avec Heung-Min Son, légende de Tottenham et du football sud-coréen et désormais au LAFC.

Son inscrira ensuite un doublé lors du All-Star Game. Parmi les autres joueurs sélectionnés figuraient l'ex-Rouche Philipp Zinckernagel, les ex-Mauves Anders Dreyer et Andy Najar ou encore la légende du Bayern Munich Thomas Müller. 

Pour Edouard Nys, c'est une expérience inestimable mais aussi un beau coup de projecteur, alors que cette saison doit être sa dernière au sein de la réserve du FC Dallas. Il compte jusqu'à présent 8 buts et 4 assists en 16 matchs de MLS Next Pro. Si le club texan ne lui offre pas de place au sein de l'équipe A à moyen terme, nul doute que les opportunités ne manqueront pas. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe du Monde
Coupe du Monde Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique

Plus de news

Un flop de moins : le Standard de Liège allège sa masse salariale

Un flop de moins : le Standard de Liège allège sa masse salariale

14:00
Koffi a de la concurrence : l'Union Saint-Gilloise s'intéresse à un international japonais

Koffi a de la concurrence : l'Union Saint-Gilloise s'intéresse à un international japonais

13:30
Ivan Leko inquiet pour l'avenir du football belge : "Les autres grands clubs sont dans une période difficile"

Ivan Leko inquiet pour l'avenir du football belge : "Les autres grands clubs sont dans une période difficile"

13:00
1
Les Diables ont plongé le Sénégal dans le chaos : imbroglio concernant le futur sélectionneur

Les Diables ont plongé le Sénégal dans le chaos : imbroglio concernant le futur sélectionneur

08:00
Qui pour remplacer Saliba ? La composition probable d'Anderlecht contre Hammarby

Qui pour remplacer Saliba ? La composition probable d'Anderlecht contre Hammarby

12:30
Malgré une offre de 35 millions d’euros, ce cadre du Club de Bruges ne partira pas

Malgré une offre de 35 millions d’euros, ce cadre du Club de Bruges ne partira pas

12:00
L'arrivée de Sommer était un coup dur : Nordin Jackers n'acceptera plus de jouer les utilités à Bruges

L'arrivée de Sommer était un coup dur : Nordin Jackers n'acceptera plus de jouer les utilités à Bruges

11:40
Anderlecht accélère : après Antman, une nouvelle cible pourrait bien débarquer au Lotto Park

Anderlecht accélère : après Antman, une nouvelle cible pourrait bien débarquer au Lotto Park

10:30
L'Union Belge réagit à son tour au projet de Gianni Infantino et de la FIFA

L'Union Belge réagit à son tour au projet de Gianni Infantino et de la FIFA

10:00
Les Belges de l'OL prennent une claque à quelques jours d'un match très important

Les Belges de l'OL prennent une claque à quelques jours d'un match très important

09:30
Suivi par le Barça très jeune : qui est Oliver Antman, le nouvel ailier du RSC Anderlecht ?

Suivi par le Barça très jeune : qui est Oliver Antman, le nouvel ailier du RSC Anderlecht ?

09:00
Après un passage au Japon, un Belge devrait revenir près de chez nous

Après un passage au Japon, un Belge devrait revenir près de chez nous

08:30
Besnik Hasi veut attirer un ancien Diable Rouge et un joueur de Genk en Turquie

Besnik Hasi veut attirer un ancien Diable Rouge et un joueur de Genk en Turquie

07:40
C'est officiel : voilà où rebondit Vincent Janssen après son départ de l'Antwerp

C'est officiel : voilà où rebondit Vincent Janssen après son départ de l'Antwerp

07:20
Anderlecht recrute un nouvel ailier algérien pour son équipe réserve

Anderlecht recrute un nouvel ailier algérien pour son équipe réserve

07:00
L'Union Saint-Gilloise a trouvé le remplaçant de Scherpen... et c'est une tête bien connue

L'Union Saint-Gilloise a trouvé le remplaçant de Scherpen... et c'est une tête bien connue

06:30
1
Pas de raison de voir Anderlecht favori contre Hammarby ? "Mais nos supporters peuvent faire la différence"

Pas de raison de voir Anderlecht favori contre Hammarby ? "Mais nos supporters peuvent faire la différence"

06:00
Mauvaise nouvelle pour Wilfried Kanga, pression maximale sur La Gantoise avant Cherkasy

Mauvaise nouvelle pour Wilfried Kanga, pression maximale sur La Gantoise avant Cherkasy

23:00
Un nouveau défenseur à Rocourt, un joueur des Francs Borains en D1A : le mercato s'accélère ce mercredi soir

Un nouveau défenseur à Rocourt, un joueur des Francs Borains en D1A : le mercato s'accélère ce mercredi soir

22:40
Anderlecht n'a pas tardé : la quatrième recrue de l'été déjà présentée

Anderlecht n'a pas tardé : la quatrième recrue de l'été déjà présentée

22:18
Deuxième 4-0 encaissé en sept jours : Genk inquiète avant la reprise de la Jupiler Pro League

Deuxième 4-0 encaissé en sept jours : Genk inquiète avant la reprise de la Jupiler Pro League

22:00
Accord trouvé : Bruges va s'offrir un titulaire de la Coupe du monde pour 10 M€

Accord trouvé : Bruges va s'offrir un titulaire de la Coupe du monde pour 10 M€

21:30
La longue crise des droits TV prend fin : voici le diffuseur de la Pro League jusqu'en 2030

La longue crise des droits TV prend fin : voici le diffuseur de la Pro League jusqu'en 2030

21:00
Un double mètre formé par les anciens du Bayern : Jamie Lawrence, le deuxième joueur le plus massif de Pro League

Un double mètre formé par les anciens du Bayern : Jamie Lawrence, le deuxième joueur le plus massif de Pro League

20:40
Officiel : le Sporting Charleroi présente le remplaçant d’Étienne Camara

Officiel : le Sporting Charleroi présente le remplaçant d’Étienne Camara

20:15
Live. Les dernière rumeurs, les officialisations (29/07)

Live. Les dernière rumeurs, les officialisations (29/07)

20:05
Un concurrent belge pris de court : le Standard fonce vers sa septième recrue de l'été

Un concurrent belge pris de court : le Standard fonce vers sa septième recrue de l'été

20:00
Charleroi peut passer à l'action, beaucoup de concurrence : une pépite du football géorgien vers la Belgique ?

Charleroi peut passer à l'action, beaucoup de concurrence : une pépite du football géorgien vers la Belgique ?

19:30
Officiel : René Mitongo quitte le Standard pour la Turquie

Officiel : René Mitongo quitte le Standard pour la Turquie

18:33
La surprise de la saison ? Un petit village de pêcheurs fait sensation en Ligue des Champions

La surprise de la saison ? Un petit village de pêcheurs fait sensation en Ligue des Champions

18:00
1
Virton résiste mais s'incline de justesse face à une équipe de D1A en amical

Virton résiste mais s'incline de justesse face à une équipe de D1A en amical

17:30
Après Rafiki Saïd, un autre titulaire du Standard pourrait filer en Angleterre contre une belle somme

Après Rafiki Saïd, un autre titulaire du Standard pourrait filer en Angleterre contre une belle somme

17:00
L'AS Eupen réalise un joli coup avec un joueur de Feyenoord

L'AS Eupen réalise un joli coup avec un joueur de Feyenoord

16:30
Conseillé par un ancien du Standard et des Diables : les premiers mots de René Mitongo en Turquie

Conseillé par un ancien du Standard et des Diables : les premiers mots de René Mitongo en Turquie

16:00
Retournement de situation à l'Antwerp ? Un nouvel entraîneur entre dans la course

Retournement de situation à l'Antwerp ? Un nouvel entraîneur entre dans la course

15:30
Passé sept ans au Standard, ce défenseur relancé en D1B signe en France

Passé sept ans au Standard, ce défenseur relancé en D1B signe en France

14:30

Plus de news

Les plus populaires

Coupe du Monde

 Finale
Espagne Espagne 1-0 Argentine Argentine
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved