🎥 Un jeune Belge écrit l'histoire au milieu des stars de la MLS et a droit à un honneur très particulier

Nous vous avions récemment présenté Edouard Nys, qui avait raconté son histoire et son parcours dans nos colonnes. Le jeune meneur de jeu belge du FC Dallas a eu droit à un bel honneur en étant sélectionné pour le MLS All-Star Skills Challenge.

Vous vous en rappelez peut-être : durant la Coupe du Monde 2026, Walfoot.be vous avait présenté Edouard Nys, jeune attaquant de 21 ans qui a quitté très tôt la Belgique pour les États-Unis. Au fil des étapes, le voilà en MLS Next Pro, au North Texas SC - l'équipe réserve du FC Dallas, club de MLS. Là, il passe encore un palier, au point d'avoir eu droit récemment à un grand honneur.

Edouard Nys a en effet été convoqué pour disputer le MLS All-Stars Skills Challenge, une compétition spéciale lors de laquelle les meilleurs joueurs du championnat nord-américain s'affrontent dans des défis d'adresse. Pas vraiment une compétition de football à proprement parler donc, mais plutôt du grand spectacle à l'américaine, comme le monde a appris à le découvrir durant la Coupe du Monde 2026.

Edu Nys did not shy away from his @MLS All-Star moment ✨



Relive the @northtexasSC star's victory in the first round of the Crossbar Challenge, presented by Gillette. pic.twitter.com/BpSFlkBSHF — MLS NEXT Pro (@MLSNEXTPRO) July 29, 2026

En quoi est-ce un honneur particulier ? Tout simplement parce que Nys est devenu le tout premier joueur de champ de l'histoire de la MLS Next Pro à être appelé à disputer ce challenge très populaire aux USA. Et il a notamment brillé lors du fameux "crossbar challenge", touchant trois fois la barre transversale avant son adversaire et offrant la victoire à son équipe.

En pleine discussion avec Heung-Min Son

Si Edouard Nys n'a pas été convoqué pour le MLS All-Star Game, match qui oppose les meilleurs joueurs de la MLS aux meilleurs joueurs de la Liga MX (victoire 4-0 des MLS All-Stars), il a donc eu l'opportunité de s'entraîner et d'échanger avec eux. Le Belge a ainsi partagé une vidéo lors de laquelle on le voit en pleine discussion avec Heung-Min Son, légende de Tottenham et du football sud-coréen et désormais au LAFC.





Son inscrira ensuite un doublé lors du All-Star Game. Parmi les autres joueurs sélectionnés figuraient l'ex-Rouche Philipp Zinckernagel, les ex-Mauves Anders Dreyer et Andy Najar ou encore la légende du Bayern Munich Thomas Müller.

Pour Edouard Nys, c'est une expérience inestimable mais aussi un beau coup de projecteur, alors que cette saison doit être sa dernière au sein de la réserve du FC Dallas. Il compte jusqu'à présent 8 buts et 4 assists en 16 matchs de MLS Next Pro. Si le club texan ne lui offre pas de place au sein de l'équipe A à moyen terme, nul doute que les opportunités ne manqueront pas.