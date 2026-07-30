Anderlecht recrute un nouvel ailier algérien pour son équipe réserve

Nouvelle recrue au Sporting d'Anderlecht, mais pas pour l'équipe première. Ailier de nationalité algérienne issu d'Île-de-France et passé par Châteauroux cette saison, Willsem Boussaid devrait intégrer le noyau du RSCA Futures en Challenger Pro League.

Le mercato estival va bon train en Belgique, et il n'y a pas que les équipes premières qui sont concernées. Les clubs qui en ont une recrutent aussi de nouveaux joueurs pour leur seconde équipe, professionnelle ou non.

C'est ce qu'est en train de faire le Sporting d'Anderlecht avec l'arrivée d'un joueur franco-algérien pour son équipe réserve, le RSCA Futures en Challenger Pro League. Selon les informations du spécialiste des transferts Sacha Tavolieri, Willsem Boussaid (20 ans) serait en effet sur le point de débarquer à Neerpede.

Ailier droit de formation, mais capable d'évoluer à pratiquement tous les postes offensifs, le natif de Créteil, en banlieue parisienne, a fait ses premières classes dans des clubs d'Île-de-France, dont l'US Lusitanos Saint-Maur et le RC Joinville, avant de rejoindre le centre de formation de Strasbourg en 2021.

L'ailier Willsem Boussaid va rejoindre le RSCA Futures en Challenger Pro League

Passé ensuite par le SCO d'Angers, il s'était engagé à la Berrichonne de Châteauroux au mois de décembre après cinq mois passés libre de tout contrat. En deuxième partie de saison, l'ancien international espoirs français, qui avait notamment disputé les qualifications de l'Euro U17 en 2022 avec les Bleuets mais a désormais opté pour l'Algérie, a disputé quinze matchs (zéro but, un assist) pour la formation de National 1, le troisième échelon français qui s'appellera désormais Ligue 3.



Son arrivée est notamment liée à l'intronisation de plusieurs jeunes talents offensifs dans le noyau A du Sporting d'Anderlecht, à l'image de Jayden Onia Seke et de Joshua Nga Kana, qui ont disputé le match aller du tour préliminaire d'Europa League à Hammarby. Ces derniers mois, Willsem Boussaid avait notamment été courtisé par Guingamp et le RC Lens avant d'atterrir, plus que vraisemblablement, dans notre capitale.